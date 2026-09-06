"Буду на костылях": Тодоренко на инвалидной коляске пожаловалась на диагноз

Кратко:
- Что сделала Тодоренко
- Что с ней не так
Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, снова оказалась в больнице.
Об этом предательница написала на своей странице в Телеграм.
Она показала свое фото на инвалидной коляске из больницы. Предательница жалуется, что ее основной диагноз - переутомление.
"Дважды за последние месяцы в заключении врача звучит слово "натруженность". Первый раз фониатор сообщила, что мои головные связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз вот теперь травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. И ближайшее время я проведу на костылях", - говорит она.
Артистка из РФ также сообщила, что якобы своим примером показывает, что нет ничего невозможного, но забывает, что за "этим невозможным стоит очень много усилий и терпения".
"Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием "Жизнь" важны не меньше, чем ноты. Или же просто надо было лучше качать ноги", - добавляет она.
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Ранее Главред сообщал, что в террористической России скончался ведущий самого лживого телеканала "Россия 24" Алексей Вишневецкий.
Ранее также популярная украинская певица, продюсер и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая нечасто делится в Instagram кадрами с родными, опубликовала редкое совместное фото с сестрой.
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О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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