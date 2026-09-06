"Буду на костылях": Тодоренко на инвалидной коляске пожаловалась на диагноз

Запроданка Регина Тодоренко не вылазит из медицинских центров в последнее время.

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Регина Тодоренко оказалось в коляске / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Кратко:

Что сделала Тодоренко

Что с ней не так

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, снова оказалась в больнице.

Об этом предательница написала на своей странице в Телеграм.

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Она показала свое фото на инвалидной коляске из больницы. Предательница жалуется, что ее основной диагноз - переутомление.

Тодоренко получила диагноз / Фото Телеграм/Тодоренко

"Дважды за последние месяцы в заключении врача звучит слово "натруженность". Первый раз фониатор сообщила, что мои головные связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз вот теперь травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. И ближайшее время я проведу на костылях", - говорит она.

Артистка из РФ также сообщила, что якобы своим примером показывает, что нет ничего невозможного, но забывает, что за "этим невозможным стоит очень много усилий и терпения".

Тодоренко получила диагноз / Фото Телеграм/Тодоренко

"Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием "Жизнь" важны не меньше, чем ноты. Или же просто надо было лучше качать ноги", - добавляет она.

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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