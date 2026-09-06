Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

По итогам первой части встречи стороны дали понять, что обсуждение не ограничивается вопросом прекращения боевых действий.

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Встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской стороной / Коллаж Главред, фото: соцсети

Главное из переговоров:

Зеленский выступил за справедливый и устойчивый мир

США заявили о готовности продолжать переговоры

К обсуждениям присоединятся Британия, Франция и Германия

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стали очередным этапом дипломатических усилий, направленных на поиск формулы завершения российско-украинской войны.

По итогам первой части встречи стороны дали понять, что обсуждение не ограничивается вопросом прекращения боевых действий - речь идет о создании таких условий, которые должны обеспечить Украине долгосрочную безопасность и исключить повторение российской агрессии.

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Представители США охарактеризовали переговоры как содержательные и заявили о готовности продолжать работу столько, сколько будет необходимо. В свою очередь Зеленский подчеркнул, что для Киева принципиально важно добиться не формального прекращения войны, а справедливого и устойчивого мира.

Зеленский сделал первое заявление во время переговоров с представителями Трампа

Во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в активном участии президента США Дональда Трампа в переговорном процессе.

По словам украинского президента, для Киева важно, что именно Трамп сейчас выступает одним из ключевых участников дипломатических усилий по прекращению войны.

При этом Зеленский подчеркнул: задача переговоров заключается не только в том, чтобы остановить боевые действия. Любые будущие договоренности должны создать систему, при которой Россия не сможет спустя некоторое время восстановить силы и начать новую агрессию против Украины.

"Мы не хотим страданий и смертей. Мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо и так, чтобы у России больше не было возможности для агрессии против Украины", - заявил Зеленский.

Таким образом, Киев вновь обозначил один из главных принципов своей позиции: прекращение огня само по себе не может считаться окончательным решением, если после него сохраняется угроза повторной войны.

Для Украины ключевым остается вопрос гарантий безопасности, способности страны защищаться и наличия механизмов, которые должны сдерживать Россию от нового нападения.

Переговоры будут продолжены с участием европейских партнеров

После встречи с американскими представителями дипломатическая работа продолжится.

Впереди запланирован еще один раунд переговоров с участием представителей США, а также Великобритании, Франции и Германии.

Привлечение крупнейших европейских партнеров Украины может стать особенно важным с точки зрения обсуждения будущей архитектуры безопасности. Лондон, Париж и Берлин на протяжении войны остаются одними из ключевых партнеров Киева в вопросах военной, политической и экономической поддержки.

Таким образом, нынешняя серия встреч постепенно выходит за рамки двусторонних контактов Украины и США и приобретает более широкий международный формат.

Одним из центральных вопросов будущих консультаций, вероятно, станет то, какие именно механизмы должны гарантировать, что возможное окончание нынешней войны не превратится всего лишь во временную паузу перед новым нападением России.

Кушнер: Трамп хочет создать условия для долгосрочного мира

Джаред Кушнер после переговоров подчеркнул, что подход Дональда Трампа заключается не только в стремлении как можно быстрее остановить войну.

По словам Кушнера, американский президент хочет добиться такого соглашения, которое позволит сформировать условия для долгосрочного и устойчивого мира в Украине.

Будущие договоренности, как отметил представитель Трампа, должны исключить возможность начала новой войны.

Кроме того, Кушнер обратил внимание на будущее восстановление и развитие Украины. По его словам, после завершения войны страна должна получить возможность направить силу, стойкость и изобретательность, которые украинцы демонстрировали на протяжении военных лет, уже не на выживание и сопротивление российской агрессии, а на развитие государства.

Фактически речь идет о попытке связать будущую мирную архитектуру сразу с несколькими направлениями: безопасностью Украины, предотвращением новой войны и последующим экономическим восстановлением страны.

Такой подход также показывает, что нынешние переговоры касаются не только возможных условий прекращения боевых действий, но и значительно более длительного периода после окончания войны.

Уиткофф назвал переговоры "очень содержательными"

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил состоявшуюся встречу.

Он назвал разговор с украинской стороной "очень содержательным" и дал понять, что американская делегация намерена продолжать переговоры.

"Мы воодушевлены и готовы работать дальше - столько, сколько потребуется", - заявил Уиткофф.

Это заявление свидетельствует о том, что стороны пока не рассматривают нынешнюю встречу как финальный этап переговорного процесса.

Напротив, консультации будут продолжаться, а нынешний разговор, судя по заявлениям его участников, стал частью более масштабной дипломатической работы.

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