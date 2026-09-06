Копеечный продукт стал незаменимым помощником водителей: что распылить на стекло

Благодаря содержащейся в нем уксусной кислоте средство может помогать растворять жирный налет.

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Для чего использовать уксус в авто / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Столовый уксус все чаще используют в качестве альтернативы автохимии

Подходящим вариантом считается белый дистиллированный уксус

Обычный столовый уксус все чаще используют в качестве бюджетной альтернативы специализированной автохимии. С его помощью автомобилисты пытаются справиться с загрязнениями на стеклах и упростить уход за машиной.

Наиболее подходящим вариантом считается белый дистиллированный уксус. Благодаря содержащейся в нем уксусной кислоте средство может помогать растворять жирный налет и некоторые виды загрязнений, пишет El Cronista.

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Его используют против следов насекомых, птичьего помета, древесной смолы и минеральных разводов, которые появляются из-за жесткой воды.

Для обработки стекол уксус обычно смешивают с водой примерно в пропорции 1:1, а затем наносят с помощью мягкой микрофибры. Использовать неразбавленный уксус регулярно не рекомендуется: при контакте с ним некоторые резиновые и пластиковые элементы, а также лакокрасочное покрытие могут постепенно повреждаться.

Еще один популярный автомобильный лайфхак - применение уксусного раствора перед морозной ночью. Считается, что уксусная кислота способна понижать температуру замерзания воды и тем самым затруднять образование льда на стекле. Принцип действительно существует: растворенные вещества могут снижать температуру замерзания жидкости, как это происходит, например, при использовании соли.

Однако эффективность такого способа именно против сильного мороза убедительно не подтверждена. Нет достаточных данных, позволяющих точно определить, насколько разбавленный уксус изменяет температуру замерзания и насколько хорошо он защищает автомобиль от обледенения.

Поэтому использовать уксус для удаления загрязнений со стекол можно рассматривать как бытовой способ очистки, а вот рассчитывать на него как на надежное средство против льда не стоит.

В сети встречаются и другие подобные советы - например, протирать стекла половинкой картофеля или сырой луковицей. Но, как и в случае с уксусом против обледенения, убедительных научных доказательств эффективности этих методов нет.

Смотрите видео - как отмыть автостекла:

В ролике демонстрируется простой способ привести автомобильные стекла в идеально чистый вид без мутных следов и разводов. Автор показывает весь процесс поэтапно, обращая внимание на технику очистки и правильную последовательность действий.

Зрители узнают, как быстро удалить загрязнения со стекла, какие приемы помогают избежать повторного появления разводов и как сделать результат более аккуратным. Метод рассчитан на самостоятельный уход за автомобилем и не требует сложных процедур или специального оборудования.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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