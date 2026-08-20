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Запах исчезнет за несколько дней: где не стоит вешать ароматизатор в авто

Мария Николишин
20 августа 2026, 22:34
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Срок службы ароматизатора зависит от его конструкции и места установки, а высокая температура сокращает его вдвое.
Запах исчезнет за несколько дней: где не стоит вешать ароматизатор в авто
Как часто нужно менять ароматизатор в машине летом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Сколько реально служит каждый тип освежителя воздуха
  • Где в автомобиле размещать освежитель воздуха

Многие водители используют в своих автомобилях освежители воздуха. Они помогают устранить неприятный запах в салоне и делают поездку более комфортной. Однако главный недостаток заключается в том, что ароматизаторы быстро теряют свои свойства.

Главред решил разобраться, как часто нужно менять освежитель воздуха в автомобиле.

видео дня

Почему автомобильный освежитель теряет запах

В основе работы любого освежителя лежит испарение, поэтому температура в салоне автомобиля и прямые солнечные лучи напрямую определяют, сколько он продержится, пишет SlashGear.

В частности, в жару ароматические компоненты покидают носитель значительно интенсивнее, чем в прохладную погоду.

Где стоит вешать ароматизатор в автомобиле

Побочный эффект перегрева - не только сокращенный ресурс, но и более резкий, чрезмерно насыщенный запах, который истощает запас действующего вещества еще быстрее.

Именно поэтому самое популярное место для подвески - зеркало заднего вида прямо под лобовым стеклом - является неудачным. Оптимальное решение заключается в размещении ароматизатора в затененных зонах салона.

Каков срок службы ароматизатора

На рынке представлены как синтетические ароматизаторы, так и модели на основе натуральных компонентов.

Срок службы зависит от конструкции ароматизатора:

  • Картонный - 1–2 недели. Чтобы аромат сохранялся дольше, упаковку лучше открывать постепенно, а не полностью сразу.
  • Дефлекторный (на решетку) - около 1 месяца. Быстрее расходуется при частом использовании кондиционера или обогревателя.
  • Диффузор (жидкий) - до 2 месяцев. Это самый долговечный вариант. Часто имеет регулятор интенсивности запаха и возможность повторной заправки.

Какой ароматизатор для авто выбрать - видео:

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Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Ежемесячно его читают более 5 миллионов человек; оно предоставляет достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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