Ни капель, ни разводов: простой способ предотвратить появление конденсата на окне

Существует простой домашний способ, который может уменьшить появление капель на стекле.

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Как избавиться от конденсата / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Существует простой домашний способ, который может уменьшить появление конденсата

Жидкость для мытья посуды способна изменять поверхностные свойства воды

С наступлением холодов многие замечают одну и ту же неприятность: утром стекла покрываются мелкими каплями воды.

Особенно часто это происходит осенью и зимой, когда разница между температурой в помещении и на улице становится особенно заметной, пишет Express.

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Причина довольно проста. Внутри дома воздух обычно тёплый и содержит определённое количество влаги. Она появляется во время приготовления еды, стирки, сушки белья, принятия душа и даже обычного дыхания. Когда такой воздух соприкасается с сильно охлаждённым стеклом, он остывает, и содержащаяся в нём влага оседает на поверхности в виде капель.

Оставлять мокрые окна без внимания не стоит. Постоянная сырость может постепенно привести к появлению плесени, неприятного запаха и повреждению оконных рам и откосов. Поэтому многие привыкли каждое утро вооружаться салфеткой или сухой тряпкой.

Однако существует простой домашний способ, который может уменьшить появление капель на стекле. Для него не нужны специальные средства - достаточно обычного средства для мытья посуды.

В чём секрет этого способа

Жидкость для мытья посуды способна изменять поверхностные свойства воды. После нанесения очень тонкого слоя на стекле влага не так легко собирается в отдельные крупные капли.

Именно поэтому такой приём иногда используют как простой бытовой способ уменьшить заметное образование конденсата. Главное - не переборщить с количеством средства. Если нанести его слишком много, на стекле останутся разводы и мутная плёнка.

/ Главред

Что понадобится

чистая сухая мягкая ткань;

небольшое количество средства для мытья посуды.

Как обработать окна

Нанесите буквально небольшую каплю средства на сухую ткань. Не нужно выливать его непосредственно на стекло.

Тщательно протрите внутреннюю сторону окна, распределяя средство максимально тонким слоем.

После этого отполируйте поверхность чистым участком ткани, чтобы убрать излишки и видимые следы.

Оставьте стекло в покое до полного высыхания.

После такой обработки поверхность может меньше покрываться заметными каплями при перепаде температуры. Если эффект со временем ослабевает, обработку можно повторить.

При этом важно помнить : такой способ не устраняет саму причину повышенной влажности в помещении. Если окна постоянно мокрые, стоит регулярно проветривать комнаты, включать вытяжку во время приготовления пищи и принимать душ, а также следить за уровнем влажности в доме.

Смотрите видео - почему появляется конденсат:

В видеоматериале специалисты рассказывают, что влага на стеклопакетах может возникать в разных местах: со стороны помещения, на наружной поверхности и, в отдельных случаях, даже между стёклами внутри стеклопакета.

Само слово "конденсат" происходит от латинского condensatus, что означает "сгущённый" или "уплотнённый". С физической точки зрения это влага, которая появляется в результате охлаждения водяного пара. Когда содержащийся в воздухе пар сталкивается с более холодной поверхностью и его температура снижается, он переходит из газообразного состояния в жидкое, превращаясь в небольшие капли воды.

Ранее сообщалось о том, что одно бытовое средство спасет от конденсата. Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как ранее писал Главред, конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему. Это средство есть на кухне у каждой семьи.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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