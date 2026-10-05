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Ни капель, ни разводов: простой способ предотвратить появление конденсата на окне

Алексей Тесля
5 октября 2026, 18:23
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Существует простой домашний способ, который может уменьшить появление капель на стекле.
Как избавиться от конденсата
Как избавиться от конденсата / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Существует простой домашний способ, который может уменьшить появление конденсата
  • Жидкость для мытья посуды способна изменять поверхностные свойства воды

С наступлением холодов многие замечают одну и ту же неприятность: утром стекла покрываются мелкими каплями воды.

Особенно часто это происходит осенью и зимой, когда разница между температурой в помещении и на улице становится особенно заметной, пишет Express.

видео дня

Причина довольно проста. Внутри дома воздух обычно тёплый и содержит определённое количество влаги. Она появляется во время приготовления еды, стирки, сушки белья, принятия душа и даже обычного дыхания. Когда такой воздух соприкасается с сильно охлаждённым стеклом, он остывает, и содержащаяся в нём влага оседает на поверхности в виде капель.

Оставлять мокрые окна без внимания не стоит. Постоянная сырость может постепенно привести к появлению плесени, неприятного запаха и повреждению оконных рам и откосов. Поэтому многие привыкли каждое утро вооружаться салфеткой или сухой тряпкой.

Однако существует простой домашний способ, который может уменьшить появление капель на стекле. Для него не нужны специальные средства - достаточно обычного средства для мытья посуды.

В чём секрет этого способа

Жидкость для мытья посуды способна изменять поверхностные свойства воды. После нанесения очень тонкого слоя на стекле влага не так легко собирается в отдельные крупные капли.

Именно поэтому такой приём иногда используют как простой бытовой способ уменьшить заметное образование конденсата. Главное - не переборщить с количеством средства. Если нанести его слишком много, на стекле останутся разводы и мутная плёнка.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
/ Главред

Что понадобится

  • чистая сухая мягкая ткань;
  • небольшое количество средства для мытья посуды.

Как обработать окна

  • Нанесите буквально небольшую каплю средства на сухую ткань. Не нужно выливать его непосредственно на стекло.
  • Тщательно протрите внутреннюю сторону окна, распределяя средство максимально тонким слоем.
  • После этого отполируйте поверхность чистым участком ткани, чтобы убрать излишки и видимые следы.
  • Оставьте стекло в покое до полного высыхания.
  • После такой обработки поверхность может меньше покрываться заметными каплями при перепаде температуры. Если эффект со временем ослабевает, обработку можно повторить.

При этом важно помнить: такой способ не устраняет саму причину повышенной влажности в помещении. Если окна постоянно мокрые, стоит регулярно проветривать комнаты, включать вытяжку во время приготовления пищи и принимать душ, а также следить за уровнем влажности в доме.

Смотрите видео - почему появляется конденсат:

В видеоматериале специалисты рассказывают, что влага на стеклопакетах может возникать в разных местах: со стороны помещения, на наружной поверхности и, в отдельных случаях, даже между стёклами внутри стеклопакета.

Само слово "конденсат" происходит от латинского condensatus, что означает "сгущённый" или "уплотнённый". С физической точки зрения это влага, которая появляется в результате охлаждения водяного пара. Когда содержащийся в воздухе пар сталкивается с более холодной поверхностью и его температура снижается, он переходит из газообразного состояния в жидкое, превращаясь в небольшие капли воды.

Ранее сообщалось о том, что одно бытовое средство спасет от конденсата. Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как ранее писал Главред, конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему. Это средство есть на кухне у каждой семьи.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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