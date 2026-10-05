Можно ли чистить кастрюли и сковородки стальной мочалкой: ответ удивит

Для чистки чугунной сковороды стальная губка вполне подойдет, но для большинства повседневных задач лучше использовать более щадящие инструменты.

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Стальная мочалка против нагара: какую посуду нельзя ей тереть / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Можно ли чистить кастрюли стальной мочалкой

Для какой посуды абразив действительно безопасен

Как легко отмыть сильный нагар без жестких губок

Стальная мочалка кажется незаменимой, когда на кастрюле или сковороде остаются пригоревший жир, нагар и въевшиеся остатки пищи. Однако такой способ очистки подходит далеко не для всей посуды: абразивные волокна могут поцарапать покрытие и испортить поверхность.

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Главред разбрался, можно ли чистить кастрюли и сковородки стальной мочалкой и для какой посуды она действительно безопасна.

Как очистить пригоревшую кастрюлю

Стальная губка подходит для некоторых видов кастрюль и сковородок, но универсальным средством для очистки ее назвать нельзя, пишет Martha Stewart.

Перед очисткой всегда нужно определить, из какого материала сделана посуда. Именно от этого зависит, можно ли использовать стальную губку.

Чугун

Стальная губка может пригодиться при уходе за чугунной посудой, но для регулярной очистки ее использовать не стоит.

"При очистке чугуна важно удалить остатки пищи, не повредив защитный слой. После каждого использования мойте посуду мягкой губкой и горячей водой. Хорошо вытирайте полотенцем или просушивайте на слабом огне, а перед хранением слегка смазывайте маслом", - объясняет Марта Стюарт в своей книге "The Martha Manual: How to Do (Almost) Anything".

Если на поверхности остались особенно стойкие кусочки пищи, Марта советует использовать крупную соль. Ее нужно насыпать на загрязнение и потереть кухонным полотенцем.

Стальную губку рекомендуют использовать ее время от времени, когда чугунную сковороду нужно заново прокалить и восстановить защитный слой.

"Чтобы заново обработать сковороду, потрите ее стальной губкой и промойте теплой водой. Затем смажьте маслом и поставьте вверх дном на среднюю полку духовки, разогретой до 350 градусов, на один час", - говорит Марта.

Она предупреждает, что во время такой обработки может появиться много дыма, поэтому окна лучше открыть.

Нержавеющая сталь

Для посуды из нержавеющей стали стальная губка не подходит. Ее рекомендуется мыть вручную.

"Хотя нержавеющую сталь можно мыть в посудомоечной машине, на ней легко появляются пятна от высокой температуры и жесткой воды", - предупредила эксперт.

Для очистки поверхности Марта советует использовать уксус и мягкую ткань, а для удаления пятен - пасту из пищевой соды и мягкую губку.

"После мытья всегда тщательно вытирайте посуду, чтобы на ней не образовывался налет. Никогда не замачивайте посуду из нержавеющей стали: это может привести к появлению точечной коррозии", - советует специалист.

Эмалированная посуда

Стальная губка не рекомендуется и для эмалированной посуды. Даже если производитель заявляет, что покрытие устойчиво к царапинам, слишком абразивная стальная губка может легко его повредить.

По словам Марты, для обычной очистки достаточно мягкой нейлоновой губки, средства для мытья посуды и теплой воды.

"Для более тщательной очистки используйте пасту из пищевой соды и щетку с щетиной", - советует она.

Эмаль действительно хорошо выдерживает трение и устойчива к царапинам, однако это не означает, что для нее подходит стальная губка.

Антипригарная посуда

Антипригарные кастрюли и сковороды требуют еще более бережного ухода. Марта советует использовать обычное средство для мытья посуды и неабразивную губку.

А значит, стальная губка здесь категорически не подходит. Абразивный материал может поцарапать антипригарное покрытие, после чего посуда станет непригодной для использования.

"Если покрытие поцарапалось или начало отслаиваться, такую посуду следует выбросить, чтобы избежать контакта с потенциально токсичными веществами", - отметила Марта.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Медная посуда

Медная посуда требует скорее полировки, чем интенсивного трения.

"Чтобы очистить медную посуду, вымойте ее теплой мыльной водой с помощью мягкой губки. Чтобы придать внешней поверхности блеск, натрите ее половинкой лимона, предварительно посыпав лимон крупной солью", - посоветовала Марта Стюарт.

Что использовать вместо стальной губки для пригоревшей еды

В большинстве случаев стальная губка оказывается слишком жесткой и абразивной для кастрюль и сковородок. Впрочем, есть простой способ справиться даже с намертво пригоревшей пищей.

Что нужно сделать:

Наполните кастрюлю водой и добавьте четверть стакана пищевой соды. Доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на час. Очистите кастрюлю деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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