Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть

Металлическая губка - это универсальная вещь, которая поможет во время уборки.

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Как пользоваться металлической губкой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как использовать металлическую губку

Что можно ею мыть

Металлическая губка - это эффективное средство от грязи, о котором часто забывают. Она изготовлена из тонких металлических нитей, которые помогают быстро убирать загрязнения.

Главред решил разобраться, что можно почистить с помощью металлической губки.

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Что можно чистить металлической губкой

Металлическая губка может поцарапать определенные поверхности, поэтому, стоит начинать с незаметного участка, чтобы протестировать её на материале, пишет Better Homes & Gardens.

Тем не менее, ею всегда можно чистить:

Решетки духовки. Если металлические решетки вашей духовки покрыты нагаром, то металлическая губка может быть лучшим вариантом для того, чтобы вернуть им новый вид.

Если металлические решетки вашей духовки покрыты нагаром, то металлическая губка может быть лучшим вариантом для того, чтобы вернуть им новый вид. Посуда. У всех нас бывают случаи, когда сковородки покрыты нагаром, который невозможно отчистить. Высококачественную металлическую губку можно осторожно использовать для чугуна, нержавеющей стали и эмалированной посуды. Никогда не используйте её для антипригарной посуды, поскольку она может снять защитное покрытие.

Ржавые инструменты. Будь то садовые или бытовые металлические инструменты, металлическая губка может удалить с них ржавчину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и увеличить срок их службы.

Будь то садовые или бытовые металлические инструменты, металлическая губка может удалить с них ржавчину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и увеличить срок их службы. Обувь. Для гладкой обуви с твердой поверхностью, которая имеет много потертостей и пятен, можно использовать металлическую губку, чтобы восстановить её внешний вид.

Для гладкой обуви с твердой поверхностью, которая имеет много потертостей и пятен, можно использовать металлическую губку, чтобы восстановить её внешний вид. Дерево. Если у вас есть деревянная мебель, отделка или столярные изделия, которые нужно отполировать или почистить, сверхтонкая металлическая губка может удалить некоторые пятна при использовании с маслом или воском.

Что нельзя чистить губкой из металла

Отмечается, что металлическими губками нельзя мыть посуду с тефлоновым или антипригарным покрытием, изделия из стекла, пластмассы. Также ею не стоит чистить предметы из кожи и зеркала.

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Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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