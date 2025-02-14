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Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть

Мария Николишин
14 февраля 2025, 11:51
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Металлическая губка - это универсальная вещь, которая поможет во время уборки.
Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть
Как пользоваться металлической губкой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как использовать металлическую губку
  • Что можно ею мыть

Металлическая губка - это эффективное средство от грязи, о котором часто забывают. Она изготовлена из тонких металлических нитей, которые помогают быстро убирать загрязнения.

Главред решил разобраться, что можно почистить с помощью металлической губки.

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Что можно чистить металлической губкой

Металлическая губка может поцарапать определенные поверхности, поэтому, стоит начинать с незаметного участка, чтобы протестировать её на материале, пишет Better Homes & Gardens.

Тем не менее, ею всегда можно чистить:

  • Решетки духовки. Если металлические решетки вашей духовки покрыты нагаром, то металлическая губка может быть лучшим вариантом для того, чтобы вернуть им новый вид.
  • Посуда. У всех нас бывают случаи, когда сковородки покрыты нагаром, который невозможно отчистить. Высококачественную металлическую губку можно осторожно использовать для чугуна, нержавеющей стали и эмалированной посуды. Никогда не используйте её для антипригарной посуды, поскольку она может снять защитное покрытие.
  • Ржавые инструменты. Будь то садовые или бытовые металлические инструменты, металлическая губка может удалить с них ржавчину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и увеличить срок их службы.
  • Обувь. Для гладкой обуви с твердой поверхностью, которая имеет много потертостей и пятен, можно использовать металлическую губку, чтобы восстановить её внешний вид.
  • Дерево. Если у вас есть деревянная мебель, отделка или столярные изделия, которые нужно отполировать или почистить, сверхтонкая металлическая губка может удалить некоторые пятна при использовании с маслом или воском.

Что нельзя чистить губкой из металла

Отмечается, что металлическими губками нельзя мыть посуду с тефлоновым или антипригарным покрытием, изделия из стекла, пластмассы. Также ею не стоит чистить предметы из кожи и зеркала.

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Что такое Better Homes & Gardens?

Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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