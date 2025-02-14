Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть

Вы узнаете:
- Как использовать металлическую губку
- Что можно ею мыть
Металлическая губка - это эффективное средство от грязи, о котором часто забывают. Она изготовлена из тонких металлических нитей, которые помогают быстро убирать загрязнения.
Главред решил разобраться, что можно почистить с помощью металлической губки.
Что можно чистить металлической губкой
Металлическая губка может поцарапать определенные поверхности, поэтому, стоит начинать с незаметного участка, чтобы протестировать её на материале, пишет Better Homes & Gardens.
Тем не менее, ею всегда можно чистить:
- Решетки духовки. Если металлические решетки вашей духовки покрыты нагаром, то металлическая губка может быть лучшим вариантом для того, чтобы вернуть им новый вид.
- Посуда. У всех нас бывают случаи, когда сковородки покрыты нагаром, который невозможно отчистить. Высококачественную металлическую губку можно осторожно использовать для чугуна, нержавеющей стали и эмалированной посуды. Никогда не используйте её для антипригарной посуды, поскольку она может снять защитное покрытие.
- Ржавые инструменты. Будь то садовые или бытовые металлические инструменты, металлическая губка может удалить с них ржавчину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и увеличить срок их службы.
- Обувь. Для гладкой обуви с твердой поверхностью, которая имеет много потертостей и пятен, можно использовать металлическую губку, чтобы восстановить её внешний вид.
- Дерево. Если у вас есть деревянная мебель, отделка или столярные изделия, которые нужно отполировать или почистить, сверхтонкая металлическая губка может удалить некоторые пятна при использовании с маслом или воском.
Что нельзя чистить губкой из металла
Отмечается, что металлическими губками нельзя мыть посуду с тефлоновым или антипригарным покрытием, изделия из стекла, пластмассы. Также ею не стоит чистить предметы из кожи и зеркала.
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Что такое Better Homes & Gardens?
Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.
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