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Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

Юрий Берендий
29 января 2025, 19:17
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Значительная часть хозяек использует губку или скребок для очистки остатков пищи и мытья посуды, но, по словам ученого, этого делать не стоит.
Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива
Ученые призвали не мыть посуду губками - в чем причина / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Почему нельзя мыть посуду губкой
  • Чем правильно мыть посуду

Кухонные губки могут быть источником микробного загрязнения. Даже если посуда кажется чистой, бактерии, в частности сальмонелла, могут оставаться на ее поверхности. Об этом сообщил ученый Тронд Мьоретре из норвежского института пищевых исследований в комментарии CNN, передает Mirror.

Главред выяснил, чем лучше мыть посуду губкой или щеткой.

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Стоит ли использовать губку для мытья посуды

По словам исследователя, главная проблема заключается в том, что губки почти никогда не высыхают полностью, особенно при частом использовании. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, которые могут представлять риск.

"На одной губке может быть больше бактерий, чем людей на Земле. Губка влажная и накапливает остатки пищи, которые также являются пищей для бактерий, что приводит к быстрому размножению бактерий", - объясняет Тронд.

Он также отметил, что даже регулярное мытье губки не устраняет риск распространения бактерий, а единственным способом обеспечить полную гигиену является ее ежедневная замена. Однако такой подход не только экономически невыгоден, но и вредит окружающей среде.

Какой наиболее гигиеничный способ мытья посуды - чем можно заменить губку для мытья посуды

Если вы ищете эффективное средство для идеально чистой посуды, ответ может быть неожиданным - вместо обычной губки лучше использовать щетку. Тронд Мьоретре рекомендует именно этот инструмент, поскольку его жесткая щетина помогает удалить стойкие остатки пищи.

Главное преимущество щетки - она быстро высыхает, что препятствует размножению бактерий. К тому же благодаря ручке, она минимизирует контакт рук с микробами, что делает ее значительно более гигиеничной альтернативой.

"Поскольку щетка очень быстро высыхает, вредные бактерии погибают. Кроме того, большинство щеток имеют ручку, которая предотвращает прямой контакт рук с потенциально опасными бактериями, в отличие от губок", - пояснил он.

Он также призвал потребителей попробовать щетку вместо губки, когда наступит время ее заменить. По его словам, это значительно более безопасный вариант для мытья посуды.

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The Daily Mirror

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