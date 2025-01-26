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Батареи будут греть, как никогда раньше: сантехник поделился простым секретом

Юрий Берендий
26 января 2025, 16:01
133
Если батареи отопления не эффективно распределяют тепло в комнате, сантехник рассказал простой способ, как это исправить и сделать батареи горячими.
Батареи будут греть, как никогда раньше: сантехник поделился простым секретом
Батареи будут греть, как никогда - сантехник поделился простым секретом / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как увеличить теплоотдачу батареи
  • Как узнать, что в батарее много воздуха
  • Как продувать батареи

Если ваш радиатор не обеспечивает надлежащей циркуляции тепла в комнате, эксперт из компании "Your Plumber" советует несколько простых способов решения этой проблемы. Одним из ключевых шагов является устранение засоров в радиаторах, что позволит повысить эффективность отопления, сообщает Express.

Главред выяснил, как сделать, чтобы батарея грела лучше.

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Что делать, если батареи не греют - можно ли сделать батарею теплее

Чтобы улучшить прогрев комнаты, стоит переставить мебель, в частности диваны, которые могут поглощать тепло. Также можно установить полки над радиаторами, чтобы горячий воздух не поднимался бесполезно к потолку.

Эксперт рекомендует использовать отражающий экран, сделанный собственноручно: накройте картон фольгой и разместите его за радиатором. Такой простой трюк позволит направить тепло обратно в комнату, ускоряя прогрев и сохраняя температуру дольше.

Как сделать, чтобы батарея лучше грела - как понять, что батареи завоздушены

Кроме того, важно выпустить воздух из радиаторов, если в них есть "воздушные карманы". Проверить это можно, ощупав устройство: если верхняя часть холодная, а нижняя теплая, радиатор нуждается в продувке. Эти простые действия помогут сделать ваш дом теплее и уменьшить расходы на отопление.

Как увеличить отдачу тепла от батареи

Марк Ингрем, технический преподаватель по газовому хозяйству и сантехнике в Engineering Real Results (ERR), рассказал о важности продувки радиаторов.

"С течением времени и снижением температуры спрос будет только расти, и люди могут столкнуться с тем, что им придется ждать несколько дней, пока инженер сможет решить их проблему. Если, коснувшись всех радиаторов, вы заметите холодные места, возможно, вам придется выпустить воздух из системы, что является легкой работой, которую люди могут выполнить самостоятельно. Если же проблемы более серьезные, следует всегда обращаться за советом к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности", - резюмировал он.

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