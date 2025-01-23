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Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенно

Юрий Берендий
23 января 2025, 19:07
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Соль в составе шампуней вызывает много вопросов, но эксперты объясняют, почему этот компонент является безопасным и даже полезным для ухода за волосами.
Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенно
Уход за волосами - для чего в состав шампуня добавляют поваренную соль / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что делает соль с волосами
  • Почему в составе шампуня есть соль
  • Как часто можно мыть голову шампунем с солью

Поваренная соль - это ингредиент, который можно найти во многих шампунях. Она выполняет неожиданную, но важную роль, влияя на текстуру и функциональность средства. Об особенностях ее использования рассказывают известная стилистка Эбби Юнг в видео на YouTube рассказала зачем в шампунь добавляют соль.

Главред выяснил, почему в шампуне есть соль.

Почему добавляют поваренную соль в шампунь - может ли соль в шампуне вызвать выпадение волос

Популярная американская стилистка, объясняет, что основная цель поваренной соли - это загустить шампунь.

"Поваренная соль добавляется с очень конкретной целью - загустить шампунь, чтобы вы могли им пользоваться и он не был слишком жидким. И хотя высыпать кучу поваренной соли на волосы - не лучший вариант, важно понимать, что этого ингредиента в шампуне недостаточно, чтобы нанести вред волосам", - объясняет Эбби Юнг.

Смотрите видео о том, каким образом соль загущает шампунь:

Добавленная в шампунь соль обычно составляет менее 1% его состава. Для сравнения, в морской воде ее концентрация втрое больше. Это обеспечивает безопасность использования и сохранение естественной структуры волос.

Что известно об Эбби Юнг

Эбби Юнг - известная американская стилистка по волосам, которая получила известность благодаря своему профессиональному подходу к уходу за волосами и активному присутствию в социальных сетях. Она делится полезными советами и экспертной информацией о здоровье волос, использовании косметических средств и современных техниках стилизации, что делает ее авторитетом среди поклонников бьюти-индустрии. На ее личный блог на YouTube подписано более 640 тысяч пользователей.

Как соль влияет на волосы

Доктор химических наук Мишель Вонг отмечает, что соль в шампуне не влияет на кожу и волосы негативно из-за короткого времени контакта.

"Вы смываете шампунь через пару минут, поэтому это не значит, что вы погружаетесь в него на целую вечность. Причина, почему соль может сушить кожу головы, заключается в осмосе - вода вытягивается наружу. Но это происходит только в течение длительного времени и в условиях высокой концентрации соли", - указывает она в своем видео на TikTok.

Смотрите видео о том, сколько соли надо добавить в шампунь:

@labmuffinbeautyscience#stitch with @haircare.secrets Salt in shampoo is fine, it doesn't do anything except make your shampoo easier to use #shampoo#hairscience#hairtok#hairtips#hairmyths♬ original sound - Lab Muffin Beauty Science

Даже если соль может вызвать сухость или шероховатость, этот эффект минимизируется благодаря смыванию шампуня. Вонг добавляет, что "хлорид натрия не так легко попадает в волосы, поэтому он просто смывается, когда вы смываете шампунь".

Что такое солевой шампунь - как работает соль для волос

Доктор Мона Мофид объясняет, что шампуни с добавлением гранул соли - так называемые "солевые шампуни" - могут помочь удалить остатки продуктов, масла и жиров с кожи головы.

"Эти шампуни содержат минеральные соли, которые помогают очищать волосы и кожу головы, но их не следует путать с соленой водой, которая может обезвоживать", - отмечает эксперт в комментарии "Byrdie".

Сульфаты, которые являются производными солей, также широко используются в производстве шампуней.

"Сульфаты, например лаурилсульфат натрия, действуют как поверхностно-активные вещества, удаляя жир и грязь", - объясняет доктор Мофид.

Когда стоит использовать солевой шампунь

Хотя солевые шампуни не подходят для ежедневного использования, они могут быть эффективным средством для глубокого очищения волос. Доктор Мофид рекомендует использовать их один раз в неделю или по мере необходимости.

"Небольшое количество масла обычно полезно для волос, поэтому важно найти баланс, а также обсудить со специалистом ваши индивидуальные потребности", - резюмировала она.

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Что известно о Byrdie

Byrdie - популярный американский онлайн-ресурс, посвященный красоте, здоровью и уходу за собой. Основанный в 2013 году, сайт стал авторитетным источником советов от экспертов, обзоров косметических продуктов и трендов в бьюти-индустрии. Byrdie предлагает практические рекомендации по уходу за кожей, волосами, макияжем и стилем, а также публикует интервью с известными специалистами. Благодаря качественному контенту и достоверной информации, Byrdie привлекает внимание миллионов читателей по всему миру.

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