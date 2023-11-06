Хитрость из СССР: зачем добавлять соль в подсолнечное масло

Кулинарное искусство не перестает удивлять нас своей многогранностью, и одним из малоизвестных, но важных секретов приготовления блюд является добавление соли в подсолнечное масло.
Мы расскажем о преимуществах добавления соли в подсолнечное масло и в чем заключается его секрет.
Усиление вкуса и аромата
Соль является невероятным усилителем вкуса. Путем добавления соли в подсолнечное масло вы подчеркиваете аромат и вкус продуктов, которые готовите. Она способствует более насыщенному и гармоничному вкусу блюд.
Равномерное прогревание
Соль также помогает подсолнечному маслу лучше распределяться по сковороде или кастрюле. Это позволяет равномерно прогревать продукты и избегать неравномерного прожаривания или пригорания.
Уменьшение брызг
Добавление соли в масло может снизить количество брызг при жарке. Это делает процесс готовки более безопасным и удобным.
Защита от перегрева
Соль также помогает предотвратить перегрев масла при жарке, что может быть важным фактором для сохранения его полезных свойств.
Долгое хранение
Соль - это натуральный консервант, без нее приготовление пищи просто не мыслимо. Она у нас всегда на столе рядом с хлебом. Раньше не во всех домах были помещения, или даже холодильник, где можно было правильно хранить продукты питания. Поэтому в масло добавляли соль, чтобы хранить его дольше.
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