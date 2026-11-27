Блогер продемонстрировал самодельные свечи для освещения во время отключений света.

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Два варианта самодельных свечей, которые пригодятся во время отключения электричества / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как сделать свечу из масла и натуральной ткани

Как изготовить свечу из парафина, риса и масла

Самодельная свеча, которая горит часами, может стать практичным решением во время отключений электроэнергии. Для её изготовления не нужны дорогие материалы или специальное оборудование.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал два простых способа изготовления таких источников света своими руками и объяснил, какие материалы лучше использовать.

видео дня

Как сделать свечу своими руками

Для первого способа понадобятся небольшая стеклянная банка с крышкой, рафинированное растительное масло, соль, кусок натуральной ткани и металлическая деталь с гайкой, которая будет удерживать фитиль.

В качестве фитиля можно использовать обычный шнурок от кофты или брюк. Важно, чтобы он был изготовлен из натуральных материалов, а не из синтетики.

Чтобы сделать конструкцию для фитиля, можно использовать небольшой металлический элемент с гайкой. Его нужно обрезать до необходимой длины, обработать края напильником, чтобы они не были острыми, и закрепить в отверстии крышки банки.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Далее натуральный шнурок продевают через металлическую конструкцию так, чтобы небольшой кончик оставался сверху. В банку наливают примерно треть рафинированного масла, устанавливают крышку с фитилем и добавляют около половины чайной ложки соли. После этого содержимое можно осторожно перемешать.

"Главное, друзья, не делайте фитиль слишком длинным. Если вытянуть очень длинный фитиль, свеча будет дымить", - подчеркнул блогер.

Как сделать долгогорящую свечу из парафина, риса и масла

Второй способ изготовления самодельной свечи предполагает использование остатков обычной парафиновой свечи. Этот вариант также не требует сложных материалов и подходит для использования стеклянной банки большего размера.

Для работы понадобятся:

стеклянная банка

остаток парафиновой свечи с фитилем

рис

масло

небольшое количество соли

Сначала нужно закрепить парафиновую свечу на дне банки, чтобы она стояла ровно и не опрокидывалась. После этого пространство вокруг нее засыпают рисом. Далее в банку наливают растительное масло почти до верхней части фитиля. В завершение добавляют немного соли.

"Такая свеча будет гореть в 5 раз дольше, чем обычная. Это проверено на 100%", - отметил автор видео.

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