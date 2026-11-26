Пригоревший жир и тёмный налёт на противнях можно удалить с помощью нескольких доступных ингредиентов.

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Как очистить противень от жира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему на противнях для выпечки скапливаются жир и нагар

Как очистить противень с помощью соды и перекиси водорода

Как часто нужно мыть противень

Со временем на противнях для выпечки скапливаются остатки масла, пригоревшая пища и тёмный налёт, которые сложно удалить обычной мойкой. Однако избавиться от застарелого жира можно с помощью простых домашних средств, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.

Почему важно регулярно мыть противни

Остатки жира со временем прогоркают и могут влиять на вкус и запах пищи. Кроме того, пригоревшие частицы на поверхности противня способны вызывать неравномерный нагрев продуктов и их подгорание.

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Важно учитывать и материал посуды. Алюминиевые противни лучше мыть вручную, а для антипригарного покрытия не стоит использовать жесткие губки и агрессивные средства, которые могут его повредить.

Как отмыть противень от жира и нагара

1. Пищевая сода и перекись водорода.

Смешайте половину стакана пищевой соды с двумя-тремя столовыми ложками перекиси водорода. Должна получиться густая паста, похожая на зубную. Если смесь слишком сухая, добавьте ещё немного перекиси.

Нанесите пасту на загрязненную поверхность противня и оставьте на 15–20 минут. Затем потрите губкой, смойте тёплой водой и вытрите насухо.

2. Пищевая сода и уксус.

Посыпьте противень пищевой содой, а сверху полейте белым уксусом или распылите его с помощью пульверизатора. Ингредиенты вступят в реакцию и начнут пениться.

Оставьте смесь на 15–20 минут, после чего очистите поверхность губкой. В конце тщательно промойте противень тёплой водой и высушите полотенцем.

Как отмыть противень от нагара инфографика / Главред

3. Пищевая сода и средство для мытья посуды.

Посыпьте поверхность противня содой, а на наиболее загрязнённые участки нанесите немного средства для мытья посуды. Также можно смешать оба ингредиента в миске до образования пасты.

Распределите смесь по противню и оставьте на 15–20 минут. Затем потрите губкой, смойте остатки средства тёплой водой и вытрите поверхность насухо.

Перед очисткой проверьте, подходит ли выбранный способ для материала противня. Особенно осторожно нужно обращаться с антипригарным покрытием.

Как часто нужно чистить противень

Противень рекомендуется мыть после каждого использования тёплой водой с моющим средством для посуды. Периодически стоит проводить более тщательную очистку, особенно если на поверхности скопились жир и пригоревшие остатки пищи. При домашнем использовании дополнительную очистку можно проводить раз в несколько месяцев.

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