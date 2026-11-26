Читайте в материале:
- Почему на противнях для выпечки скапливаются жир и нагар
- Как очистить противень с помощью соды и перекиси водорода
- Как часто нужно мыть противень
Со временем на противнях для выпечки скапливаются остатки масла, пригоревшая пища и тёмный налёт, которые сложно удалить обычной мойкой. Однако избавиться от застарелого жира можно с помощью простых домашних средств, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.
Почему важно регулярно мыть противни
Остатки жира со временем прогоркают и могут влиять на вкус и запах пищи. Кроме того, пригоревшие частицы на поверхности противня способны вызывать неравномерный нагрев продуктов и их подгорание.
Важно учитывать и материал посуды. Алюминиевые противни лучше мыть вручную, а для антипригарного покрытия не стоит использовать жесткие губки и агрессивные средства, которые могут его повредить.
Как отмыть противень от жира и нагара
1. Пищевая сода и перекись водорода.
Смешайте половину стакана пищевой соды с двумя-тремя столовыми ложками перекиси водорода. Должна получиться густая паста, похожая на зубную. Если смесь слишком сухая, добавьте ещё немного перекиси.
Нанесите пасту на загрязненную поверхность противня и оставьте на 15–20 минут. Затем потрите губкой, смойте тёплой водой и вытрите насухо.
2. Пищевая сода и уксус.
Посыпьте противень пищевой содой, а сверху полейте белым уксусом или распылите его с помощью пульверизатора. Ингредиенты вступят в реакцию и начнут пениться.
Оставьте смесь на 15–20 минут, после чего очистите поверхность губкой. В конце тщательно промойте противень тёплой водой и высушите полотенцем.
3. Пищевая сода и средство для мытья посуды.
Посыпьте поверхность противня содой, а на наиболее загрязнённые участки нанесите немного средства для мытья посуды. Также можно смешать оба ингредиента в миске до образования пасты.
Распределите смесь по противню и оставьте на 15–20 минут. Затем потрите губкой, смойте остатки средства тёплой водой и вытрите поверхность насухо.
Перед очисткой проверьте, подходит ли выбранный способ для материала противня. Особенно осторожно нужно обращаться с антипригарным покрытием.
Как часто нужно чистить противень
Противень рекомендуется мыть после каждого использования тёплой водой с моющим средством для посуды. Периодически стоит проводить более тщательную очистку, особенно если на поверхности скопились жир и пригоревшие остатки пищи. При домашнем использовании дополнительную очистку можно проводить раз в несколько месяцев.
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