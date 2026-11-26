Украина получила информацию о подготовке Россией очередной масштабной атаки.

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Россия готовит новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Главное из заявлений Зеленского:

Россия готовит новый массированный удар по Украине

В настоящее время готовится очередной обмен пленными

Зеленский анонсировал новые шаги по возвращению украинских детей

Россия готовит новый массированный удар по Украине, поэтому в ближайшие дни граждан призывают особенно внимательно следить за сигналами воздушной тревоги. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Унас, к сожалению, есть информация о подготовке россиянами нового массированного удара. В ближайшие дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в России пусть знают: мы восстановим всё своё, и на каждый удар России мы ответим", - подчеркнул президент. видео дня

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Украина работает над усилением защиты от дронов

Зеленский также сообщил о работе с международными партнерами над дополнительными пакетами вооружения. В частности, в Киеве представители Украины провели переговоры с делегацией одной из стран-партнеров.

В ходе встречи обсуждалась защита украинской инфраструктуры от различных типов беспилотников.

В ряде регионов ситуация с восстановлением остается сложной

По словам главы государства, после предыдущих российских ударов ситуация с восстановлением остается чрезвычайно сложной в Днепре, Павлограде и других общинах Днепропетровской области, отметил Зеленский.

"В Днепре чрезвычайно сложно, в Павлограде, в других общинах области. Наша Харьковщина. Одесса и область. Сумская область, которая постоянно подвергается российским обстрелам и ударам. Донецкая область. Николаев и область. Другие наши области. Везде работают команды по восстановлению", - отметил Зеленский.

Украина готовит новый обмен пленными

Президент сообщил, что Украина готовится к следующему обмену военнопленными и надеется на значительное количество освобожденных украинцев.

В то же время продолжается работа над возвращением украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украина готовит новые шаги для их возвращения домой.

"Важно, что мы не забываем ни об одном аспекте этой войны и работаем над тем, чтобы вернуть наших людей из российского плена: сейчас готовится очередной обмен. Надеемся, что это будет масштабный обмен. Также мы работаем над тем, чтобы из России возвращались украинские дети. Мы готовим новые шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил о расширении международной коалиции по возвращению украинских детей. После встречи президента с премьер-министром Венгрии к ней присоединился Будапешт. Теперь коалиция объединяет 54 страны.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что РФ уже завершает подготовку к новому массированному удару по Украине. Целями оккупантов станут энергетика и логистика, а также объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах, заявил Зеленский после селектора 26 ноября.

Напомним, мониторинговые каналы фиксировали подготовку РФ к массированному ракетному удару. В частности, стратегические бомбардировщики Ту-160 передислоцировали с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс-2" для оснащения ракетами. На Дальнем Востоке также начали оснащать ракетоносцы Ту-95МС.

Серьёзной проблемой для украинской противовоздушной обороны остаётся баллистика. По оценке Kyiv Post, за сентябрь-ноябрь удалось перехватить лишь 26 из примерно 331 баллистической и гиперзвуковой ракеты. Четыре партии ракет PAC-3 для Украины пока не одобрены в США.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Сколько баллистических ракет может производить Россия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду обратил внимание, что самое сложное для украинской ПВО - именно баллистика.

"С перехватом российской баллистики действительно серьезная проблема", - подчеркнул эксперт.

Говоря о темпах производства, Коваленко пояснил, что страна-агрессор способна регулярно пополнять запасы таких ракет.

"Сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна произвести 90 таких ракет", - пояснил Коваленко.

В то же время, по словам аналитика, помимо поражения инфраструктуры, Россия "ставит перед собой и другую задачу - террор против гражданского населения".

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