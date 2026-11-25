На российских военных аэродромах фиксируются перемещения стратегических бомбардировщиков и подготовка авиации к возможным боевым вылетам.

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Россия готовит массированный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Что известно:

Россия готовит стратегическую авиацию к массированному ракетному удару

Ту-160 передислоцировали на аэродром "Энгельс-2" для оснащения ракетами

На Дальнем Востоке также начали вооружать самолеты Ту-95МС

Россия приступила к подготовке к массированному ракетному удару по Украине. Один стратегический бомбардировщик Ту-160 передислоцировали с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс", а на Дальнем Востоке началось вооружение самолетов Ту-95МС. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".

По данным аналитиков, Ту-160 перебросили на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами. Кроме того, на Дальнем Востоке началось оснащение самолетов Ту-95МС.

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"Началась подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины", - говорится в сообщении.

В то же время мониторинговый канал "Стратегическая авиация" уточняет, что Ту-160 передислоцировали с аэродрома "Украинка" на Дальнем Востоке в "Энгельс-2". Там самолет должны вооружить крылатыми ракетами, после чего в течение вечера он вернется на аэродром базирования.

Ту / Инфографика Главреда

Почему Россия наносит удары по глубокому тылу

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду объяснил, что удары по тылу противника - один из базовых принципов войны, и Украина тоже его применяет.

"Собственно, мы также пытаемся наносить удары по российской экономике. Это один из принципов ведения войны. Если не можешь победить противника на фронте, пытаешься нанести ему критические поражения в тылу - по предприятиям, транспортным коммуникациям, центрам связи и другим объектам, которые обеспечивают функционирование государства и управление вооруженными силами", - подчеркнул специалист.

Говоря о российской тактике, Гончар обратил внимание на то, что противник смог нарастить производство средств поражения.

"Россияне действуют по схожей логике. Они активизировали такие атаки еще в прошлом году, в частности благодаря тому, что смогли нарастить производство средств поражения. Появились новые возможности, в частности реактивные ударные дроны", - пояснил Гончар.

В то же время эксперт признал, что полностью обезопасить себя от массированных атак невозможно.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подытожил он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская оккупационная армия завершает подготовку к новому массированному ракетному удару и может нанести его в ближайшие дни. Для атаки враг подвез к приграничным областям РФ 33 баллистические и 7 крылатых ракет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым атакам. В своем обращении он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап назвал вероятные цели обстрелов и предположил, что удары сосредоточатся на энергетическом секторе. По его оценке, вокруг Украины может находиться 40–50 комплексов ОТРК "Искандер".

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