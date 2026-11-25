До участия в национальном соревновании у Дженнифер практически не было опыта в модельном бизнесе и конкурсах красоты.

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Мисс Вселенная 2026 имеет ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/jenniferbarretopr

Кратко:

Какое образование получила Дженнифер Баррето

Где она работала

В чем ее уникальность, как участницы

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная - 2026" стала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето (Jennifer Barreto). Ее победа вошла в историю международного конкурса красоты: впервые главную корону получила женщина, которая уже стала мамой.

Но за титулом королевы красоты стоит не только эффектная внешность, но и серьезное образование, профессиональная карьера и работа с семьями, переживающими кризисные ситуации.

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Главред рассказывает, что известно о новой обладательнице короны.

Дженнифер Баррето: возраст и откуда она родом

Дженнифер Баррето 27 лет. Она родилась в городе Маягуэс (Mayagüez) в Пуэрто-Рико. На национальном конкурсе красоты девушка представляла муниципалитет Сан-Себастьян.

25 июня 2026 года Баррето завоевала титул Miss Universe Puerto Rico 2026, получив право представлять свою страну на международном конкурсе. Для нее это был особенно важный шаг: до участия в национальном соревновании у Дженнифер практически не было опыта в модельном бизнесе и конкурсах красоты.

Дженнифер Баррето стала Мисс Вселенная 2026 / Фото Facebook/Jennifer Barreto

В итоге она не просто стала представительницей принимающей страны на юбилейном 75-м конкурсе "Мисс Вселенная", но и завоевала главный титул.

Какое образование получила Дженнифер Баррето

В отличие от многих участниц конкурсов красоты, профессиональная биография Дженнифер связана прежде всего с психологией и социальной работой.

Она получила степень бакалавра психологии в университете в Кентукки, а затем две магистерские степени - по психологии и социальной работе.

Кроме того, Баррето проходила специализированную подготовку по нескольким направлениям:

психологическая помощь людям, пережившим травматические события;

защита детей;

профилактика домашнего насилия;

предотвращение самоубийств;

оценка потребностей местных сообществ.

Ее академическая подготовка стала основой для дальнейшей профессиональной деятельности.

Где работала новая "Мисс Вселенная"

В 2021 году Дженнифер начала работать в системе Министерства обороны США, в Форт-Кавазосе, штат Техас.

Она участвовала в программе Family Advocacy Program, которая занимается поддержкой военнослужащих и их семей. В частности, Баррето работала с людьми, столкнувшимися с домашним насилием и жестоким обращением с детьми, а также помогала семьям в кризисных ситуациях.

Дженнифер Баррето стала Мисс Вселенная 2026 / Фото Facebook/Jennifer Barreto

Позже она стала специалистом по профилактике. В ее обязанности входили оценка социальных рисков, разработка программ поддержки и обучение специалистов методам предупреждения насилия.

Также Дженнифер занималась волонтерской деятельностью в медицинском центре Carl R. Darnall Army Medical Center.

Муж и дочь Дженнифер Баррето

Дженнифер Баррето замужем за Яном Карлосом Баррето (Yan Carlos Barreto). У супругов есть дочь Пенелопа, которой семь лет.

Именно материнство сделало ее победу особенно значимой для истории конкурса. Дженнифер стала первой матерью, завоевавшей титул "Мисс Вселенная".

Чем прославилась Дженнифер Баррето / Фото Instagram/Jennifer Barreto

При этом она не стала отказываться от профессиональных амбиций и продолжала развивать карьеру, одновременно воспитывая ребенка.

В Пуэрто-Рико она также стала второй матерью, получившей национальный титул Miss Universe Puerto Rico. До нее этого добилась Дженнифер Колон в 2024 году.

Почему победа Дженнифер Баррето вошла в историю

Финал 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоялся 24 ноября 2026 года в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В соревновании участвовали 117 представительниц разных стран и территорий.

Баррето удалось пройти несколько этапов отбора и попасть в финальную пятерку. Вместе с ней за корону боролись участницы из Доминиканской Республики, Венесуэлы, Филиппин и Новой Зеландии.

По итогам конкурса:

победительница - Дженнифер Баррето, Пуэрто-Рико;

первая вице-мисс - Доминиканская Республика;

вторая вице-мисс - Венесуэла;

третья вице-мисс - Филиппины;

четвертая вице-мисс - Новая Зеландия.

В этом году организаторы отметили разнообразие участниц: среди 117 конкурсанток были десять матерей, 22 обладательницы магистерских степеней и пять женщин с медицинским образованием.

Какую корону получила Дженнифер Баррето

Особое внимание зрителей привлекло украшение, которое досталось новой победительнице.

Корона получила название The Radiance of an Eternal Legacy - "Сияние вечного наследия". Она изготовлена из белого золота 18 карат и украшена 3150 бриллиантами.

Над созданием украшения работали дизайнер Джордж Виттельс и парижский ювелирный дом Maison d’OR.

Чем прославилась Дженнифер Баррето / Фото Instagram/Jennifer Barreto

Корону Дженнифер передала предыдущая обладательница титула - представительница Мексики Фатима Бош.

Что известно о планах Дженнифер Баррето

В качестве новой "Мисс Вселенная" Баррето получила международную платформу для продвижения социальных инициатив.

Среди направлений, которые связаны с ее профессиональным опытом, - психологическое благополучие, поддержка женщин и семей, профилактика насилия и помощь детям.

Ее победа также стала важным символом для женщин, которые совмещают материнство, образование и профессиональную реализацию.

Кроме того, организаторы объявили, что следующий, 76-й конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Пуэрто-Рико в 2027 году.

Таким образом, Дженнифер Баррето стала не только шестой представительницей Пуэрто-Рико, получившей главную корону конкурса, но и первой матерью в истории "Мисс Вселенная", которой удалось завоевать этот титул.

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