Кратко:
- Какое образование получила Дженнифер Баррето
- Где она работала
- В чем ее уникальность, как участницы
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная - 2026" стала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето (Jennifer Barreto). Ее победа вошла в историю международного конкурса красоты: впервые главную корону получила женщина, которая уже стала мамой.
Но за титулом королевы красоты стоит не только эффектная внешность, но и серьезное образование, профессиональная карьера и работа с семьями, переживающими кризисные ситуации.
Главред рассказывает, что известно о новой обладательнице короны.
Дженнифер Баррето: возраст и откуда она родом
Дженнифер Баррето 27 лет. Она родилась в городе Маягуэс (Mayagüez) в Пуэрто-Рико. На национальном конкурсе красоты девушка представляла муниципалитет Сан-Себастьян.
25 июня 2026 года Баррето завоевала титул Miss Universe Puerto Rico 2026, получив право представлять свою страну на международном конкурсе. Для нее это был особенно важный шаг: до участия в национальном соревновании у Дженнифер практически не было опыта в модельном бизнесе и конкурсах красоты.
В итоге она не просто стала представительницей принимающей страны на юбилейном 75-м конкурсе "Мисс Вселенная", но и завоевала главный титул.
Какое образование получила Дженнифер Баррето
В отличие от многих участниц конкурсов красоты, профессиональная биография Дженнифер связана прежде всего с психологией и социальной работой.
Она получила степень бакалавра психологии в университете в Кентукки, а затем две магистерские степени - по психологии и социальной работе.
Кроме того, Баррето проходила специализированную подготовку по нескольким направлениям:
- психологическая помощь людям, пережившим травматические события;
- защита детей;
- профилактика домашнего насилия;
- предотвращение самоубийств;
- оценка потребностей местных сообществ.
Ее академическая подготовка стала основой для дальнейшей профессиональной деятельности.
Где работала новая "Мисс Вселенная"
В 2021 году Дженнифер начала работать в системе Министерства обороны США, в Форт-Кавазосе, штат Техас.
Она участвовала в программе Family Advocacy Program, которая занимается поддержкой военнослужащих и их семей. В частности, Баррето работала с людьми, столкнувшимися с домашним насилием и жестоким обращением с детьми, а также помогала семьям в кризисных ситуациях.
Позже она стала специалистом по профилактике. В ее обязанности входили оценка социальных рисков, разработка программ поддержки и обучение специалистов методам предупреждения насилия.
Также Дженнифер занималась волонтерской деятельностью в медицинском центре Carl R. Darnall Army Medical Center.
Муж и дочь Дженнифер Баррето
Дженнифер Баррето замужем за Яном Карлосом Баррето (Yan Carlos Barreto). У супругов есть дочь Пенелопа, которой семь лет.
Именно материнство сделало ее победу особенно значимой для истории конкурса. Дженнифер стала первой матерью, завоевавшей титул "Мисс Вселенная".
При этом она не стала отказываться от профессиональных амбиций и продолжала развивать карьеру, одновременно воспитывая ребенка.
В Пуэрто-Рико она также стала второй матерью, получившей национальный титул Miss Universe Puerto Rico. До нее этого добилась Дженнифер Колон в 2024 году.
Почему победа Дженнифер Баррето вошла в историю
Финал 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоялся 24 ноября 2026 года в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В соревновании участвовали 117 представительниц разных стран и территорий.
Баррето удалось пройти несколько этапов отбора и попасть в финальную пятерку. Вместе с ней за корону боролись участницы из Доминиканской Республики, Венесуэлы, Филиппин и Новой Зеландии.
По итогам конкурса:
- победительница - Дженнифер Баррето, Пуэрто-Рико;
- первая вице-мисс - Доминиканская Республика;
- вторая вице-мисс - Венесуэла;
- третья вице-мисс - Филиппины;
- четвертая вице-мисс - Новая Зеландия.
В этом году организаторы отметили разнообразие участниц: среди 117 конкурсанток были десять матерей, 22 обладательницы магистерских степеней и пять женщин с медицинским образованием.
Какую корону получила Дженнифер Баррето
Особое внимание зрителей привлекло украшение, которое досталось новой победительнице.
Корона получила название The Radiance of an Eternal Legacy - "Сияние вечного наследия". Она изготовлена из белого золота 18 карат и украшена 3150 бриллиантами.
Над созданием украшения работали дизайнер Джордж Виттельс и парижский ювелирный дом Maison d’OR.
Корону Дженнифер передала предыдущая обладательница титула - представительница Мексики Фатима Бош.
Что известно о планах Дженнифер Баррето
В качестве новой "Мисс Вселенная" Баррето получила международную платформу для продвижения социальных инициатив.
Среди направлений, которые связаны с ее профессиональным опытом, - психологическое благополучие, поддержка женщин и семей, профилактика насилия и помощь детям.
Ее победа также стала важным символом для женщин, которые совмещают материнство, образование и профессиональную реализацию.
Кроме того, организаторы объявили, что следующий, 76-й конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Пуэрто-Рико в 2027 году.
Таким образом, Дженнифер Баррето стала не только шестой представительницей Пуэрто-Рико, получившей главную корону конкурса, но и первой матерью в истории "Мисс Вселенная", которой удалось завоевать этот титул.
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О конкурсе: Миссис Вселенная
Миссис Вселенная (англ. Mrs. Universe) - международный театрализованный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам. Организатор конкурса - болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД – "Mrs. Universe LTD".
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