Президент США заверил, что не привязан к срокам, ведь "для танго нужны двое".

https://glavred.info/politics/hto-ce-skazav-tramp-posmiyavsya-zi-sliv-zelenskogo-pro-mir-do-sichnya-10815185.html Ссылка скопирована

​ Трамп посмеялся над словами Зеленского о мире до января / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

Трамп посмеялся над словами Зеленского о соглашении до января

Президент США заявил, что не привязан к каким-либо срокам

Готовность Путина и Зеленского, по словам Трампа, зависит от дня

Президент США Дональд Трамп посмеялся в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские посланники стремятся заключить мирное соглашение до января. Глава Белого дома переспросил журналистов, кто это сказал, и заявил, что не устанавливал никаких сроков для завершения войны.

Как сообщает издание The New York Post, когда журналисты спросили Трампа о заявлении Зеленского относительно январского срока, он рассмеялся и переспросил.

видео дня

"Кто это сказал? Он хочет, чтобы я что сделал?", - отреагировал американский президент.

Вероятно, речь шла об интервью Зеленского агентству Bloomberg 24 ноября. Тогда он рассказал, что спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер хотят достичь мирного соглашения как можно скорее, в идеале - до января.

Есть ли у Трампа крайний срок для завершения войны?

Трамп подчеркнул, что не привязан к срокам, но хотел бы как можно скорее урегулировать конфликт. По его словам, война напрямую не касается Соединенных Штатов.

"Я не привязан ни к каким срокам. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не касается. Я бы с удовольствием решил этот вопрос уже сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет", - заявил глава Белого дома.

Также Трамп считает, что готовность сторон к прекращению войны постоянно меняется. Он упомянул и президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, и украинского лидера.

"Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский - нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Зависит от того, какой день", - отметил Трамп.

Что известно о мирном соглашении до января

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и РФ до января. Зеленский в интервью Bloomberg также заявил, что в случае отсутствия приемлемого для Киева соглашения Украина обратится к новому Конгрессу США за более значительной военной помощью и более жесткими санкциями.

В то же время в Кремле, по данным СМИ, назвали "неприемлемой" идею США о гарантиях безопасности для Украины по модели НАТО.

Хронология завершения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Сможет ли Трамп договориться с Путиным о завершении войны: мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что торги между Вашингтоном и Москвой продолжаются уже давно, но реальных договоренностей до сих пор нет.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - подчеркнул специалист.

Говоря о позициях сторон, Розумный подчеркнул, что наибольшее давление сейчас испытывает именно Белый дом.

"Наиболее уязвимая позиция - у Трампа. Он хочет что-то выторговать в последний момент. Надеется, условно говоря, свести счёты к нулю: вдруг удастся чего-то добиться, хоть что-то решить для американской политики. После поражения на выборах в Конгресс ему нужно что-то делать, искать возможности", - пояснил эксперт.

Мирные переговоры - новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый раунд переговоров с участием четырёх сторон. По его словам, в новой встрече должны принять участие Украина, РФ, США и ЕС, возможным местом проведения является Абу-Даби.

В Кремле также заявляли, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом сроке завершения войны, который, по данным западной прессы, хочет установить администрация президента США Дональда Трампа.

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что больше всего на Рождество хочет мира во всем мире, а конкретнее - чтобы перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной было подписано еще до праздника.

Издание Financial Times писало о том, что США хотят достичь мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией до начала января 2027 года. По данным FT, в Вашингтоне спешат из-за изменения расклада сил в Конгрессе: на промежуточных выборах республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Демократы, вероятно, усилят помощь Киеву и санкционное давление на Москву. Белый дом на запрос издания не ответил.

Больше новостей о мирных переговорах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред