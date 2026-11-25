Главная причина появления этих насекомых - чрезмерная влажность, поэтому без её устранения любая ловушка даст лишь временный эффект.

https://glavred.info/lifehack/serebryanye-rybki-poselilis-v-vannoy-kak-vymanit-nasekomyh-s-pomoshchyu-meda-10815164.html Ссылка скопирована

О чем свидетельствует появление чешуйниц в квартире и как от них избавиться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня

Почему чешуйница селятся в ванной и на кухне

Как сделать ловушку из картона и меда

Что сделать, чтобы насекомые не вернулись

Самый простой способ поймать серебрянок в квартире - ночная ловушка из картона, смазанного медом. Впрочем, навсегда избавиться от насекомых не удастся, если в доме сохраняется влажность, которая их и привлекает, сообщает Onet.

Чаще всего серебряные рыбки встречаются в ванной комнате, так как предпочитают тёплые, тёмные и влажные места. Они держатся возле ванны, душевой кабины, умывальника или стиральной машины. Прячутся под плинтусами, за мебелью, в щелях между плиткой. Особенно благоприятны для них плохо проветриваемые помещения, где после купания долго держится пар.

В то же время эти насекомые могут появиться и на кухне, в кладовой, подвале или гардеробной. Они выбирают места, где есть пища и надежные укрытия. Рацион чешуекрылых состоит из веществ, содержащих крахмал и сахара, органических остатков и крошек. Насекомые способны повреждать бумагу, книги, обои, картонные упаковки, а иногда и сыпучие продукты.

Единичная чешуйница на полу ещё не свидетельствует о серьёзной проблеме. Однако если насекомые появляются регулярно, стоит проверить, нет ли в помещении зон с повышенной влажностью. Прежде всего это участки возле труб, сливных отверстий, негерметичных уплотнителей и пространство за сантехникой - именно оттуда насекомые выползают ночью.

Как сделать ловушку из картона и мёда

Для домашней ловушки понадобится небольшой кусок плотного картона, например, фрагмент коробки, и немного меда. Сладкий продукт привлекает насекомых, а липкая поверхность не дает им выбраться.

Мед наносят на картон тонким слоем, не переусердствуя с количеством. Вечером ловушку ставят там, где чешуекрылые встречаются чаще всего. Утром картон проверяют и вместе с насекомыми выбрасывают в плотно закрытый пакет для мусора.

Такой метод не гарантирует, что за одну ночь удастся поймать всех насекомых. Однако он помогает сократить их количество и выяснить, действительно ли они появляются в конкретном месте. Если чешуекрылых много, издание советует воспользоваться готовыми липкими ловушками, предназначенными для мониторинга и борьбы с насекомыми.

Без сухости ловушки не помогут

Ключ к победе над чешуйницами - лишить их благоприятных условий и доступа к укрытиям. В ванной стоит регулярно проветривать помещение, следить за исправностью вентиляции и не оставлять мокрые поверхности на длительное время. После купания желательно вытереть воду с пола, просушить зону возле душевой кабины и проверить, не оседает ли на стенах конденсат.

Не менее важно состояние коммуникаций. Даже небольшая протечка под умывальником, негерметичный слив или поврежденный уплотнитель способны создать постоянную сырость в труднодоступных местах. Поэтому время от времени следует заглядывать под ванну, шкафчик и за стиральную машину. Если там видны мокрые пятна, потеки или следы плесени, обычной уборкой не обойтись.

"Сначала нужно устранить источник влаги, а затем тщательно высушить поверхность", - отмечает Onet.

Поможет и регулярное пылесосирование, ведь клещи находят пищу в мелких крошках, пыли и органических остатках, которые скапливаются в углах. Особенно тщательно стоит убирать под мебелью, за стиральной машиной и возле плинтусов. Если же даже после уборки, просушки и использования ловушек количество насекомых не уменьшается, стоит обратиться в профессиональную дезинсекционную фирму: специалисты определят места их скопления и подберут подходящий метод борьбы.

Смотрите видео о чешуйнице:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред