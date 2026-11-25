Вы узнаете:
- Почему чешуйница селятся в ванной и на кухне
- Как сделать ловушку из картона и меда
- Что сделать, чтобы насекомые не вернулись
Самый простой способ поймать серебрянок в квартире - ночная ловушка из картона, смазанного медом. Впрочем, навсегда избавиться от насекомых не удастся, если в доме сохраняется влажность, которая их и привлекает, сообщает Onet.
Чаще всего серебряные рыбки встречаются в ванной комнате, так как предпочитают тёплые, тёмные и влажные места. Они держатся возле ванны, душевой кабины, умывальника или стиральной машины. Прячутся под плинтусами, за мебелью, в щелях между плиткой. Особенно благоприятны для них плохо проветриваемые помещения, где после купания долго держится пар.
В то же время эти насекомые могут появиться и на кухне, в кладовой, подвале или гардеробной. Они выбирают места, где есть пища и надежные укрытия. Рацион чешуекрылых состоит из веществ, содержащих крахмал и сахара, органических остатков и крошек. Насекомые способны повреждать бумагу, книги, обои, картонные упаковки, а иногда и сыпучие продукты.
Единичная чешуйница на полу ещё не свидетельствует о серьёзной проблеме. Однако если насекомые появляются регулярно, стоит проверить, нет ли в помещении зон с повышенной влажностью. Прежде всего это участки возле труб, сливных отверстий, негерметичных уплотнителей и пространство за сантехникой - именно оттуда насекомые выползают ночью.
Как сделать ловушку из картона и мёда
Для домашней ловушки понадобится небольшой кусок плотного картона, например, фрагмент коробки, и немного меда. Сладкий продукт привлекает насекомых, а липкая поверхность не дает им выбраться.
Мед наносят на картон тонким слоем, не переусердствуя с количеством. Вечером ловушку ставят там, где чешуекрылые встречаются чаще всего. Утром картон проверяют и вместе с насекомыми выбрасывают в плотно закрытый пакет для мусора.
Такой метод не гарантирует, что за одну ночь удастся поймать всех насекомых. Однако он помогает сократить их количество и выяснить, действительно ли они появляются в конкретном месте. Если чешуекрылых много, издание советует воспользоваться готовыми липкими ловушками, предназначенными для мониторинга и борьбы с насекомыми.
Без сухости ловушки не помогут
Ключ к победе над чешуйницами - лишить их благоприятных условий и доступа к укрытиям. В ванной стоит регулярно проветривать помещение, следить за исправностью вентиляции и не оставлять мокрые поверхности на длительное время. После купания желательно вытереть воду с пола, просушить зону возле душевой кабины и проверить, не оседает ли на стенах конденсат.
Не менее важно состояние коммуникаций. Даже небольшая протечка под умывальником, негерметичный слив или поврежденный уплотнитель способны создать постоянную сырость в труднодоступных местах. Поэтому время от времени следует заглядывать под ванну, шкафчик и за стиральную машину. Если там видны мокрые пятна, потеки или следы плесени, обычной уборкой не обойтись.
"Сначала нужно устранить источник влаги, а затем тщательно высушить поверхность", - отмечает Onet.
Поможет и регулярное пылесосирование, ведь клещи находят пищу в мелких крошках, пыли и органических остатках, которые скапливаются в углах. Особенно тщательно стоит убирать под мебелью, за стиральной машиной и возле плинтусов. Если же даже после уборки, просушки и использования ловушек количество насекомых не уменьшается, стоит обратиться в профессиональную дезинсекционную фирму: специалисты определят места их скопления и подберут подходящий метод борьбы.
Смотрите видео о чешуйнице:
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