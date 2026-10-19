Появление клопов в жилых домах осенью: как защитить квартиру

Осенью клопы ищут теплое место для зимовки и проникают в дома. Почему их нельзя давить и как защитить окна, балконы и стены от насекомых.

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Почему осенью клопы заползают в квартиры / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему клопы массово появляются в домах осенью

Почему этих насекомых нельзя раздавливать

Как защитить окна и балконы от клопов

С приходом холодов жильцы квартир и частных домов всё чаще замечают на окнах, балконах и стенах неприятных насекомых. Они оседают на стекле, прячутся в щелях и ищут любую возможность пробраться внутрь, доставляя немало неудобств. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает венгерское издание Blikk, массовое появление клопов в жилых домах осенью связано прежде всего с поиском защищенных мест для зимовки. Когда температура понижается, насекомые пытаются найти укрытие, где смогут переждать холодный период.

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Почему насекомые массово появляются осенью

Азиатские мраморные клопы и некоторые другие виды в течение весны и лета живут преимущественно на открытом воздухе, где питаются растительными соками. Однако с сокращением светового дня и понижением температуры взрослые особи начинают искать места, защищенные от мороза.

Особенно привлекательными для них становятся стены домов, прогреваемые солнцем. Насекомые собираются на фасадах, а затем пытаются проникнуть внутрь через щели в оконных рамах, пространства под подоконниками, полости ставен и другие небольшие отверстия. Они также могут прятаться на чердаках, в хозяйственных помещениях и балконных конструкциях.

Попав в дом, клопы обычно не представляют прямой угрозы для людей. Однако их большое количество может доставлять неудобства, особенно когда насекомые собираются на окнах, попадают в комнаты или прячутся в укромных уголках дома.

Почему клопов нельзя давить

Если на окне или стене появился клоп, не стоит пытаться раздавить его рукой или каким-либо предметом. В случае опасности эти насекомые выделяют защитный секрет с резким и неприятным запахом. Он может надолго остаться на поверхности и распространиться по помещению.

Чтобы безопасно удалить насекомое, можно накрыть его стаканом или небольшой емкостью, осторожно подсунуть под него лист бумаги и вынести на улицу. Важно не сдавливать тело клопа во время отлова.

Если насекомых много, для их удаления можно воспользоваться пылесосом. Однако после этого следует сразу очистить контейнер или утилизировать содержимое пылесборного мешка, чтобы избежать распространения запаха в помещении.

Как избавиться клопов / Инфографика: Главред

Как защитить жилье от осенних клопов

Самый эффективный способ уменьшить количество насекомых в доме - перекрыть им возможные пути проникновения. Даже небольшие щели вокруг окон, дверей и балконных блоков могут стать удобным входом для незваных гостей.

Прежде всего стоит проверить состояние уплотнителей на окнах и дверях. Если они повреждены или потеряли эластичность, их нужно заменить. Щели вокруг рам можно закрыть соответствующими герметизирующими материалами.

Также следует осмотреть москитные сетки, ведь разрывы и неплотное прилегание к раме облегчают проникновение насекомых. При необходимости сетки следует отремонтировать или установить новые.

Особое внимание нужно уделить вентиляционным отверстиям, чердакам и подсобным помещениям. Вентиляцию нельзя полностью перекрывать, однако отверстия можно оборудовать соответствующими защитными сетками, которые не будут препятствовать движению воздуха.

Видео о том, как избавиться от клопов, можно посмотреть здесь:

Помогут ли чеснок и мята

Для отпугивания клопов иногда используют народные средства, в частности чеснок и мяту. Однако эффективность таких методов ограничена: запахи могут временно отпугивать отдельных насекомых, но не обеспечивают надёжной защиты от их проникновения в дом.

Поэтому полагаться только на ароматические растения или домашние смеси не стоит. Гораздо важнее вовремя устранить щели, проверить окна и двери и установить защитные сетки там, где это необходимо.

Если клопы уже массово проникли в помещение, следует сначала удалить их механическим способом и проверить возможные места проникновения. При значительном скоплении насекомых может понадобиться помощь специалистов по борьбе с вредителями.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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