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8 вещей, которые нужно выбросить из дома до Нового года: о них часто забывают

Инна Ковенько
18 октября 2026, 19:46
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Некоторые вещи годами лежат в шкафах и кладовых без всякой необходимости, поэтому перед праздниками стоит решить, что действительно нужно оставить дома.
8 вещей, которые нужно выбросить из дома до Нового года: о них часто забывают
Что нужно выбросить из дома перед Новым годом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Что нужно выбросить перед Новым годом
  • Какие вещи не стоит хранить дома
  • С чего начать избавление от хлама перед праздниками

Новый год традиционно ассоциируется с новым началом. Но чтобы почувствовать настоящее обновление, важно избавиться от вещей, которые давно утратили ценность. Эксперты советуют провести расчистку - это поможет очистить пространство и создать ощущение легкости.

Главред расскажет, какие категории вещей стоит пересмотреть перед праздниками.

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Просроченные продукты из кладовой

В кладовых часто прячутся специи, масла или снеки, которые давно потеряли свежесть, пишет Real Simple. Проверьте сроки годности и не оставляйте просроченные продукты на Новый год. Если продукт уже непригоден к употреблению, выбросьте его в компост, а упаковку отдайте на переработку.

Поношенное белье

Растянутая резинка или ткань, потерявшая форму, не добавляют комфорта. Обновление этой категории вещей положительно влияет на самочувствие. Выбрасывать в мусор не стоит - лучше найти предприятия, занимающиеся переработкой текстиля.

Одежда, которая больше не подходит

Не стоит держать вещи, которые плохо сидят или давно не используются. Если продавать их не имеет смысла, отдайте их в благотворительные фонды. Это быстрее и полезнее, чем хранить ненужные вещи в шкафу.

Неиспользованные косметические средства

Банки и тюбики, которые годами занимают место в ванной, только создают хаос. Если вы не пользовались средством более полугода, пора от него избавиться. Проверьте, можно ли сдать упаковку на переработку через специальные программы.

Специальные кухонные гаджеты

Чеснокодавилка или другие нишевые приборы, которые не использовались даже раз в год, только занимают место. Их можно подарить знакомым или передать тем, кто действительно будет ими пользоваться.

Вещи без назначения

Неизвестные шнуры, детали или инструменты, назначение которых вы не помните, не имеют смысла оставаться дома. Электронику и кабели следует утилизировать через специальные программы переработки, а не просто выбрасывать в мусор.

Старое летнее снаряжение

Сломанные игрушки или вещи для отдыха, оставшиеся после лета, только загромождают гараж. Лучше их отдать или утилизировать, чтобы освободить место для действительно нужных вещей.

Подарки, которые вам не нравятся

Держать подарок только из-за чувства вины не имеет смысла. Если он не соответствует вашему стилю или потребностям, подарите его кому-нибудь или отдайте на благотворительность. Это позволит освободить место и принести пользу другим.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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