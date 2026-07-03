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Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Дарья Пшеничник
3 июля 2026, 14:42
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Наибольшую осторожность следует проявлять в отношении вещей, которые долгое время находились в личном пользовании.
секонд-хенд, винтаж, шоппинг
Народные приметы о секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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  • Какие вещи из секонд-хенда нельзя покупать
  • С чем это связано

Шопинг в магазинах подержанных вещей давно перестал быть признаком затруднительного положения и превратился в настоящую охоту за эксклюзивом. Антиквариат, винтажная одежда и уникальная посуда привлекают своей доступностью и стилем. Однако, как отмечает ресурс "Радио Трек", вместе с выгодной покупкой можно принести домой шлейф чужих бед.

Хотя наука скептически относится к мистике, народная мудрость и банальные правила гигиены предостерегают от покупки пяти категорий товаров "с прошлым".

1. Зеркала

Зеркало издавна считалось порталом между мирами и настоящим информационным накопителем. По поверьям, оно "впитывает" эмоции, ссоры и атмосферу дома, где висело. Антикварное зеркало с неизвестным прошлым может привлечь в новый дом чужие неудачи и тревоги, поэтому эзотерики советуют обходить такие предметы стороной.

2. Старые куклы

Винтажные игрушки выглядят эстетично, но таят в себе мистический подтекст. Наши предки верили, что если игрушка имеет человеческое лицо, она способна "обрести душу". Именно поэтому традиционные украинские мотанки делались безликими. Старая кукла могла быть участницей чужих обрядов или талисманом, которым не стоит делиться с незнакомцами.

3. Часы

Часы - это символ жизненного пути. В народе верят, что часы синхронизируются с биоритмами и судьбой своего первого владельца. Покупая чужие наручные или настенные часы, есть риск "перенять" чужие потери и проблемы. Ценители старины часто пытаются освятить или символически очистить такие находки перед использованием.

4. Ювелирные украшения

Драгоценные металлы и камни (особенно обручальные кольца, цепочки и нательные крестики) годами соприкасаются с телом владельца. Считается, что они обладают самой сильной энергетической памятью. Если история украшения туманна, оно может передать новому владельцу жизненные трудности предыдущего.

5. Нижнее белье

Одежда, соприкасающаяся с телом (майки, пижамы, нижнее белье), замыкает этот список. И здесь народные приметы полностью солидарны со строгой наукой и медициной.

Даже после самой тщательной химической и термической обработки в секонд-хенде, нижнее белье может сохранять микрочастицы аллергенов или устойчивых бактерий. Покупать такую подержанную одежду - это прямой риск для здоровья.

Покупать винтаж или нет - личный выбор каждого. Однако, выбирая вещи с историей, стоит учитывать не только их привлекательную цену, но и свои внутренние ощущения, а также правила безопасности.

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Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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