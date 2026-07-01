Девушка нашла в секонд-хенде сокровище: цена лишила дара речи

Женщина также поделилась советами, на какие вещи стоит обращать внимание во время похода в комиссионный магазин.

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Женщина рассказала, что всегда прежде всего смотрит на качество материалов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что скрывалось среди старой одежды

Что узнала женщина после проверки стоимости купленных вещей

На какие вещи стоит обращать внимание в комиссионных магазинах

Обычный поход в комиссионный магазин превратился для жительницы Канады в настоящую удачу. Среди одежды она случайно обнаружила сразу несколько брендовых вещей из натуральных материалов, которые в розничной продаже стоят в десятки раз дороже их цены в секонд-хенде.

33-летняя женщина из пригорода Торонто рассказала на популярном форуме Reddit, что сначала ее внимание привлек пастельный кардиган. Она решила внимательно просмотреть соседние вещи своего размера и вскоре поняла, что перед ней находится целая коллекция одежды известного бренда Brooks Brothers.

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В итоге женщина выбрала семь свитеров и кардиганов, хотя призналась, что несколько достойных экземпляров все же оставила на вешалке.

Главное внимание привлек вовсе не бренд

По словам покупательницы, она всегда ориентируется прежде всего на качество материалов. Во время поиска вещей в секонд-хендах она обычно обращает внимание на кашемир, шерсть, шелк и хлопок, считая, что именно такие изделия зачастую оказываются выгоднее новой одежды.

Каждая находка обошлась ей всего в 5,99 доллара, а благодаря дополнительной скидке вся покупка стоила лишь 33,54 доллара (примерно 1470 гривен).

Коллекция одежды известного бренда Brooks Brothers / Фото: Reddit

Позже женщина проверила стоимость вещей в интернете и выяснила, что их общая розничная цена составляет почти 2750 долларов (около 127 тысяч гривен). Некоторые свитеры оцениваются почти в 500 долларов каждый.

"Для меня важнее всего состав ткани. Натуральные материалы постоянно встречаются в комиссионных магазинах, и стоят они дешевле обычной одежды", - рассказала она.

Пользователи сети назвали покупку невероятной удачей

Фотография находки быстро стала популярной на Reddit. Многие пользователи признались, что тоже регулярно находят дорогие брендовые вещи в секонд-хендах.

Не меньший интерес вызвал и домашний питомец женщины / Фото: Reddit

Один из комментаторов написал, что это "невероятная покупка", а другой отметил, что одежда Brooks Brothers редко бывает дешевой даже на распродажах.

Необычный лайфхак Не меньший интерес вызвал и домашний питомец женщины. Она рассказала, что ее кот по кличке Джереми Кларксон буквально обожает запах вещей из секонд-хенда и всегда первым приходит изучать новые покупки. В комментариях пользователи также поделились полезным советом: одежду из натуральной шерсти и кашемира рекомендуют помещать в морозильную камеру минимум на двое суток. Такой способ помогает уничтожить возможных личинок моли и ковровых жуков, которые могут повредить деликатные ткани.

Ранее Главред писал о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

Также стало известно о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

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