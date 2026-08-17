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Как уничтожать пусковые установки баллистики РФ: раскрыто главное условие

Алексей Тесля
17 августа 2026, 19:20
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Пока у Украины не появится своя баллистика, российские пусковые установки уничтожать практически нечем, считает Роман Свитан.
искандер
РФ бьет по Украине ракетами / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Свитана:

  • С мобильными пусковыми установками РФ можно бороться баллистическими ракетами
  • Уничтожать мобильные пусковые установки РФ можно с помощью ракет ATACMS

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал вопрос противодействия ударам РФ баллистическими ракетами по Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, с мобильными пусковыми установками баллистических ракет РФ эффективно можно бороться только баллистическими ракетами.

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"Здесь важно подлетное время средства поражения. Именно подлетное время. Потому что мобильная пусковая установка потому и мобильная, что она может двигаться. Она передвигается, приходит к месту пуска, разворачивается за несколько минут, осуществляет пуск, сворачивается и уходит. Через несколько десятков минут ее там уже нет", - отметил эксперт.

По его словам, уничтожать мобильные пусковые установки РФ, которые находятся в Курской или Брянской областях, можно с помощью ракет ATACMS.

"Но ATACMS нет. По одной простой причине: американцы нам их не передают, потому что значительную часть подобных ракет использовали на Ближнем Востоке. Они также расходовали PrSM - это ракеты, которые приходят на смену ATACMS и запускаются с тех же HIMARS. То есть передавать нам просто особо нечего", - говорит он.

Как уточнил собеседник, пока у Украины не появится своя баллистика, российские пусковые установки уничтожать практически нечем.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

"Есть еще один вариант - авиационные средства поражения. Когда самолет и летчик управляют ракетой с помощью телекоммуникационной системы, могут непосредственно донаводить ее на цель. Такие ракеты существуют. Их можно было бы использовать, например, с Gripen Но для этого нужны Gripen и соответствующие ракеты", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Эксперт оценил угрозу массированного удара РФ

Россия вряд ли способна одновременно выпустить по Украине 200 баллистических ракет, считает офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский. По его словам, этому препятствует ограниченное количество пусковых установок: сейчас РФ использует около 16–26 установок "Искандер-М", каждая из которых может запустить две ракеты.

Эксперт отметил, что массовый залп повысил бы риск обнаружения и уничтожения российских установок. Поэтому, по его мнению, РФ выгоднее наносить удары меньшими группами - по 20–30 ракет.

Дополнительным ограничением остаются темпы производства: российский ВПК выпускает около 60 баллистических ракет в месяц. Москва также пытается наращивать возможности за счёт поставок из КНДР.

При этом эффективность украинской ПВО при массированной атаке будет зависеть от направления удара, количества задействованных систем и наличия комплексов Patriot.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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