Ученые заглянули в недра Земли и сделали сенсационное открытие: что нашли

Под воздействием окружающих сил ядро Земли способно медленно деформироваться.

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Ученые раскрыли неожиданную загадку / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

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Изменения скорости вращения Земли связывают с движением внутреннего ядра

Под воздействием окружающих сил ядро способно медленно деформироваться

Исследователи Университета Альберты изучили данные за 1964–2019 годы и выяснили, что небольшие изменения скорости вращения Земли могут быть связаны с движением внутреннего ядра.

Оно состоит преимущественно из железа и никеля, но не является абсолютно неподвижным, пишет Daily Mail.

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Под воздействием окружающих сил ядро способно медленно деформироваться, а его гравитационное взаимодействие с мантией может немного ускорять или замедлять вращение планеты.

По расчетам ученых, этот механизм связан с колебаниями вращения Земли, которые наблюдаются примерно в рамках 70-летней закономерности. При этом исследователи пока не считают доказанным, что это действительно постоянный цикл.

Модели показали, что учет деформации внутреннего ядра значительно лучше согласуется с фактическими изменениями продолжительности суток, чем предположение о полностью жестком ядре. Возможный период таких изменений оценивается от нескольких лет до нескольких десятилетий, наиболее вероятно - около 8–10 лет.

Ученые подчеркивают, что их модель пока не объясняет все колебания продолжительности суток. Для более точного понимания процессов необходимы новые наблюдения и усовершенствованные модели.

Неожиданное открытие: что обнаружили ученые

На Аляске небольшой участок суши площадью около 5 квадратных километров, который раньше считался частью материковой территории, фактически превратился в отдельный остров.

Речь идет о районе Проу-Ноб, расположенном в леднике Алсек. Ранее он был полностью окружен ледовой массой и не считался самостоятельным островом.

Однако активное таяние ледника изменило окружающий ландшафт. Лед отступил настолько, что участок оказался со всех сторон отделен от материка.

По данным NASA, в результате этого процесса Проу-Ноб теперь представляет собой полноценный остров - изменение, ставшее заметным следствием продолжающейся трансформации ледникового покрова Аляски.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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