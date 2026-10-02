Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

Вы узнаете:
- Как утеплить старые деревянные окна от сквозняков
- Почему утепления поролоном может быть недостаточно
Старые деревянные окна часто становятся причиной сквозняков и потери тепла в доме или квартире. Через щели холодный воздух попадает внутрь, поэтому помещение быстрее охлаждается, а на отопление приходится тратить больше дров или газа.
Главред узнал, что автор YouTube-канала "Дом в селе" поделился простым методом утепления старых деревянных окон, который решит проблему теплопотерь.
Как утеплить деревянные окна
Перед утеплением необходимо определить места, через которые проникает холодный воздух. В старых деревянных рамах это могут быть небольшие щели или значительные зазоры, возникшие из-за деформации или износа конструкции.
После этого можно приступать к утеплению, а именно к заполнению таких промежутков материалом, который не позволит холодному воздуху свободно проникать в комнату.
"Щели забиваем и заклеиваем. То есть это может быть бумага, газета, что угодно. Мы, например, пользовались поролоном", - поделился собственным опытом блогер.
Сначала нужно вставить поролон в щели. Но одного этого материала может оказаться недостаточно. Поэтому зазоры, через которые тепло уходит из комнаты, нужно дополнительно обработать герметиком.
"Какой эффект от этого? Температура в комнате стала выше, примерно на 1–2, может даже на 3 градуса", - отметил автор видео.
Смотрите видео о том, как утеплить старые деревянные окна на зиму:
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Об источнике: Дом в деревне
"Дом в деревне" - блог в соцсетях украинских переселенцев, которые рассказывают о реальной жизни в сельской местности и делятся эффективными советами по уходу за домом, садом и огородом.
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