Российские дроны можно остановить еще на производстве: Зеленский объяснил как

Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ и объяснил, как можно остановить производство российских дронов.

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Последствия нападения РФ на Украину в ночь на 2 октября / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Россия атаковала Украину более чем 100 дронами, есть погибший и раненые

РФ несколько раз нанесла удары по Южному мосту и жилому многоэтажному дому в Киеве

Зеленский призвал перекрыть поставки иностранных компонентов в Россию

В ночь на 2 октября Россия атаковала Украину более чем 100 ударными дронами, почти половина из которых были реактивными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, большинство российских беспилотников украинские военные сбили, однако были и попадания.

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В Киеве российские дроны несколько раз нанесли удары по Южному мосту. Утром также был нанесен удар по жилому многоэтажному дому. В результате атаки погиб один человек.

"В Херсоне россияне "победили" детский сад, в Харькове атаковали продуктовый магазин, есть повреждения института, критической инфраструктуры. Были вражеские удары по многоэтажкам в Краматорске и Сумах. Также РФ обстреляла Днепровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Ровенскую области", - отметил президент.

По его словам, на данный момент известно о четырёх раненых в результате ночной российской атаки.

Как остановить производство российских дронов

Президент подчеркнул, что российское производство дронов и ракет зависит от иностранных компонентов, поступающих, в частности, из Европы, США, Китая, Японии и других стран. Он призвал перекрывать соответствующие цепочки поставок и усиливать санкционное давление на Россию.

"Каждый российский дрон реально можно остановить еще на производственной линии. Нужна политическая воля этих стран. Если Кремль выбрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Особое внимание военный эксперт уделил Москве. По его мнению, именно столица РФ может стать фактором, который будет создавать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Свитан также указал на психологический аспект возможных ударов по столице РФ. Он считает, что жители Москвы должны ощутить прямое влияние войны, а не воспринимать её как событие, происходящее далеко от них.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар вновь попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Напомним, ранее мониторинговый канал "еРадар" сообщал об ударах по Южному мосту в столице непосредственно во время движения поезда метро 1 октября. Два попадания вблизи опор впоследствии подтвердил мэр Виталий Кличко, после чего движение метро и наземного транспорта по мосту было остановлено для обследования конструкций специалистами.

В тот же вечер россияне повторно атаковали мост. По предварительным данным, дрон повредил опору моста, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

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О личности: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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