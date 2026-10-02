Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Удары РФ по Южному мосту: офицер ВСУ объяснил, почему ПВО не успела

Анна Ярославская
2 октября 2026, 08:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что темп атак на столицу не оставляет времени на усиление защиты стратегических объектов.
Южный мост, офицер ВСУ
Удар по Южному мосту - офицер ВСУ назвал причину успеха оккупантов / Коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@alex_officer3cy, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Удары по Киеву не дают времени усилить защиту мостов
  • Мосты – приоритетные цели для атак дронов, считает офицер
  • Впервые враг поразил мост благодаря массированному запуску БпЛА

Российские дроны несколько раз поразили Южный мост в Киеве - одну из ключевых переправ через Днепр. При нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов просто не успевают усилить. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".

Днем 1 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два вражеских беспилотника попали вблизи опорной части моста, а движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению остановили. Один из дронов попал в ограждение возле проезжей части именно в тот момент, когда по мосту проезжал поезд метро. Вечером беспилотник попал в дорожное полотно – это уже третья попытка поразить мост за день. По предварительным данным, повреждены мостовая опора, отбойник, проезжая часть и защитное бетонное ограждение метрополитена.

видео дня

Ключевую проблему офицер видит в том, что Киев оказывается под огнем раз за разом, а обороне нужно время на перестройку.

"С такой частотой ударов по столице времени критически мало для нормального реагирования, налаживания усиленной противовоздушной обороны данных объектов. Не буду разводить "зраду" по поводу баллистики, но явно подобные цели являются приоритетными для атак дронов", – отметил Алекс.

Реакция постфактум

Отдельно военный упрекнул ответственные структуры. По его мнению, они действуют с опозданием и не планируют меры заранее.

"Просто в очередной раз начнут думать о проблеме, когда она даст о себе знать, вместо того чтобы просчитывать все заранее… У нас же для этого есть куча всяких аппаратов и соответствующих должностных лиц. Надеюсь, они все учли на такие случаи", – отметил лейтенант.

Ставка на количество

Удары по мостам сами по себе не являются новой тактикой, подчеркивает офицер. Ранее противовоздушная оборона неоднократно срывала подобные попытки россиян, так что мост удавалось уберечь.

"Но впервые противнику удалось нанести поражение благодаря большому количеству задействованных БпЛА", – подчеркнул Алекс.

Удары РФ по Южному мосту - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост.

В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Другие новости:

Об источнике: Telegram-канал "Офицер"

Telegram-канал "Офицер" (@officer_33) - один из самых известных украинских милитари-каналов.

Автор: Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Алекс" выбрал путь военного еще в 2016 году, учился в военном лицее, высшем военном учебном заведении. По его словам, последние восемь лет его жизни "прошли в берцах". Военный встретил полномасштабное вторжение в Харькове.

Формат канала: Личный блог украинского офицера, совмещающий оперативные сводки с фронта, аналитику боевых действий, инсайды из разных направлений и профессиональное мнение об армейской жизни.

На канале можно найти информацию о ситуации на ключевых участках фронта, а также разбор тактики российских оккупационных войск и действий украинских подразделений.

Канал часто цитируется украинскими СМИ, OSINT-сообществом и другими милитари-пабликами, так как автор транслирует информацию непосредственно от бойцов с передовой.

Telegram-канал "Офицер" входит в топ украинских военных блогеров и Telegram-каналов по версии профильных рейтингов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине Южный мост новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Поездка может занимать два часа в одну сторону": Беспалов — о последствиях ударов по Южному мосту Киева

"Поездка может занимать два часа в одну сторону": Беспалов — о последствиях ударов по Южному мосту Киева

08:32Интервью
Удар по Волгограду и Самаре: в РФ вспыхнул НПЗ и предприятие ВПК

Удар по Волгограду и Самаре: в РФ вспыхнул НПЗ и предприятие ВПК

07:31Война
Оккупанты повторно атаковали Южный мост в Киеве: что известно о ночном ударе РФ

Оккупанты повторно атаковали Южный мост в Киеве: что известно о ночном ударе РФ

06:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Последние новости

08:33

"Сколько еще я выдержу": Наталка Денисенко призналась, что думает об отъезде из Киева

08:32

"Поездка может занимать два часа в одну сторону": Беспалов — о последствиях ударов по Южному мосту Киева

08:23

Опасаются удара по Крымскому мосту: РФ срочно усиливает защиту в море

08:03

Удары РФ по Южному мосту: офицер ВСУ объяснил, почему ПВО не успела

07:31

Удар по Волгограду и Самаре: в РФ вспыхнул НПЗ и предприятие ВПК

"Темно, но тепло и с водой": Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой«Темно, но тепло и с водой»: Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой
06:42

Оккупанты повторно атаковали Южный мост в Киеве: что известно о ночном ударе РФ

05:55

Тина Кароль сделала заявление о возвращении сына в Украину после 18-летия

05:10

Изобилие придет вместе с удачей: какие знаки зодиака скоро разбогатеют

04:32

Российская шпионка годами шпионила за НАТО, но её выдала кошка — что произошлоВидео

Реклама
04:07

Как украинцы спасли Линкольна и Черчилля: малоизвестные факты из истории

03:33

Кому октябрь 2026 готовит финансовый взлет, успех и искушения - гороскоп ТароВидео

03:03

Зачем добавлять соль в воду для мытья пола: секрет хитрого лайфхака

02:39

Хрустящая и ароматная квашеная капуста за 3 дня: рецепт с идеальными пропорциями

02:05

Невероятный сценарий Вселенной: черная дыра может вырваться из своей "ловушки"

01:05

РФ начала серию массированных ударов по Киеву: в Newsweek назвали цель

01 октября, четверг
23:55

В стиралке нашли одну скрытую функцию: что меняет и как активироватьВидео

23:19

Украинцев предупредили о дефиците базового продукта: когда цены пойдут вверх

22:56

В ЕС жестко ответили на угрозы Москвы и назвали условие ударов по РФ

22:38

В Воронежской области РФ разбился военный вертолет - что известно

22:29

Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

Реклама
22:02

Крысы быстро исчезнут из дома: простой и дешевый трюк удивит результатомВидео

21:56

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

21:40

Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

21:34

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жираВидео

21:30

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

21:09

"Удостовериться, что сдохла": Лолита собралась на тот свет и дала указания родным

21:04

Возобновление переговоров Украины и РФ: СМИ узнали вероятное время и место

20:56

Недель без света не будет, но: названы города, где зимой будет сложнее всего

20:18

Холодильник перестанет обледеневать: поможет простое кухонное средствоВидео

20:04

Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрытВидео

20:01

Любовный гороскоп на октябрь: Овнам — страсть, Тельцам — испытания

19:59

Сад будет ломиться от плодов: какие деревья выбирают опытные дачникиВидео

19:28

Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожаяВидео

19:23

Зачем класть лавровый лист в кухонные ящики: какую проблему решает трюк

19:12

"Золотая заначка" Путина тает: Новак объяснил, что происходит с резервами РФ

19:10

Сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: Коваленко назвал причинумнение

18:54

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:51

"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

18:39

Китайский гороскоп на октябрь: Драконам — испытания, Кроликам — удача

18:37

Зачем рис кладут в стиральную машину: опытные хозяйки удивили хитрым трюкомВидео

Реклама
18:28

ВАКС окончательно утвердил соглашение с Пашинским по делу "топлива Курченко": за решеткой не окажется никто

18:20

Целый год не было лета: что произошло с Землёй в загадочном 1816 годуВидео

18:13

"Ваша собака спала на нашей соломе": что на самом деле означает эта фраза

18:11

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

17:39

Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж ПотапВидео

17:23

Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

17:20

Гороскоп на октябрь: Овнам — радикальные перемены, Тельцам — финансовый успех

17:00

В Украине ударят заморозки до -3 градусов: объявлено штормовое предупреждение

16:52

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

16:44

ЛЭП стали новой целью РФ: Харченко раскрыл, чего на самом деле добиваются россияне

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять