Удары РФ по Южному мосту: офицер ВСУ объяснил, почему ПВО не успела

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что темп атак на столицу не оставляет времени на усиление защиты стратегических объектов.

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Удар по Южному мосту - офицер ВСУ назвал причину успеха оккупантов / Коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@alex_officer3cy, УНИАН

Ключевые тезисы:

Удары по Киеву не дают времени усилить защиту мостов

Мосты – приоритетные цели для атак дронов, считает офицер

Впервые враг поразил мост благодаря массированному запуску БпЛА

Российские дроны несколько раз поразили Южный мост в Киеве - одну из ключевых переправ через Днепр. При нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов просто не успевают усилить. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".

Днем 1 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два вражеских беспилотника попали вблизи опорной части моста, а движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению остановили. Один из дронов попал в ограждение возле проезжей части именно в тот момент, когда по мосту проезжал поезд метро. Вечером беспилотник попал в дорожное полотно – это уже третья попытка поразить мост за день. По предварительным данным, повреждены мостовая опора, отбойник, проезжая часть и защитное бетонное ограждение метрополитена.

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Ключевую проблему офицер видит в том, что Киев оказывается под огнем раз за разом, а обороне нужно время на перестройку.

"С такой частотой ударов по столице времени критически мало для нормального реагирования, налаживания усиленной противовоздушной обороны данных объектов. Не буду разводить "зраду" по поводу баллистики, но явно подобные цели являются приоритетными для атак дронов", – отметил Алекс.

Реакция постфактум

Отдельно военный упрекнул ответственные структуры. По его мнению, они действуют с опозданием и не планируют меры заранее.

"Просто в очередной раз начнут думать о проблеме, когда она даст о себе знать, вместо того чтобы просчитывать все заранее… У нас же для этого есть куча всяких аппаратов и соответствующих должностных лиц. Надеюсь, они все учли на такие случаи", – отметил лейтенант.

Ставка на количество

Удары по мостам сами по себе не являются новой тактикой, подчеркивает офицер. Ранее противовоздушная оборона неоднократно срывала подобные попытки россиян, так что мост удавалось уберечь.

"Но впервые противнику удалось нанести поражение благодаря большому количеству задействованных БпЛА", – подчеркнул Алекс.

Удары РФ по Южному мосту - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост.

В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

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Об источнике: Telegram-канал "Офицер" Telegram-канал "Офицер" (@officer_33) - один из самых известных украинских милитари-каналов. Автор: Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс". "Алекс" выбрал путь военного еще в 2016 году, учился в военном лицее, высшем военном учебном заведении. По его словам, последние восемь лет его жизни "прошли в берцах". Военный встретил полномасштабное вторжение в Харькове. Формат канала: Личный блог украинского офицера, совмещающий оперативные сводки с фронта, аналитику боевых действий, инсайды из разных направлений и профессиональное мнение об армейской жизни. На канале можно найти информацию о ситуации на ключевых участках фронта, а также разбор тактики российских оккупационных войск и действий украинских подразделений. Канал часто цитируется украинскими СМИ, OSINT-сообществом и другими милитари-пабликами, так как автор транслирует информацию непосредственно от бойцов с передовой. Telegram-канал "Офицер" входит в топ украинских военных блогеров и Telegram-каналов по версии профильных рейтингов.

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