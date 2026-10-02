Хрустящая и ароматная квашеная капуста за 3 дня: рецепт с идеальными пропорциями

Для быстрой ферментации достаточно правильно рассчитать количество соли и обеспечить капусте необходимые условия.

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Рецепт квашеной капусты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Квашеная капуста - это простое и полезное домашнее блюдо, которое всегда уместно на столе. Она богата витамином С, клетчаткой и природными пробиотиками, которые поддерживают пищеварение. Традиционно процесс ферментации длится от недели до двух, но есть способ получить готовую хрустящую закуску уже через три дня.

Главред со ссылкой на кулинарную блогершу korolivska1 делится рецептом идеальной квашеной капусты.

Ингредиенты на 1 кг капусты

белокочанная капуста - 1 кг

морковь - 1 средняя

каменная поваренная соль - 20 г

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на терке. Добавить 20 г соли на каждый килограмм капусты и хорошо перемешать овощи руками. Они должны стать мягче и пустить достаточно сока.

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Плотно уложите капусту в чистую банку, утрамбовывая каждый слой так, чтобы она была полностью покрыта собственным соком. Банку накройте марлей и оставьте при комнатной температуре в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Через сутки начнётся активное брожение. Чтобы избежать горечи, прокалывайте капусту деревянной палочкой до самого дна, выпуская газы. Повторяйте это два раза в день.

На третьи или четвёртые сутки капусту уже можно пробовать. Она будет хрустящей, с приятной кислинкой. Когда вкус станет оптимальным, переставьте банку в холодильник - там процесс замедлится, а закуска сохранит свежесть.

Видео с рецептом квашеной капусты смотрите по ссылке.

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О персоне: korolivska1 Вика Королевская (@korolivska1) - украинская кулинарная блогерша, которая делится вкусными рецептами, полезными обзорами и советами по здоровому питанию. У неё более 171 тысячи подписчиков и свыше 1300 публикаций. За плечами - 11 лет опыта работы на ресторанной кухне. На своей странице она публикует рецепты, меню для похудения и обзоры продуктов.

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