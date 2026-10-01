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"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

Юрий Берендий
1 октября 2026, 18:51обновлено 1 октября, 19:31
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Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, обвинил Киев и НАТО, а также призвал Запад признать многополярный мир.
'Не мы начали войну': Путин назвал циничную причину нападения на Украину
Путин пытался оправдать войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Путин оправдывает нападение на Украину
  • РФ якобы была вынуждена воевать
  • Путин призвал Запад признать многополярный мир

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а была "вынуждена" взяться за оружие из-за действий Киева, НАТО и Запада. Такую версию он озвучил во время выступления в дискуссионном клубе"Валдай".

видео дня

Путин цинично обвинил Украину и западные государства в создании условий, которые, по его версии, якобы предшествовали полномасштабному вторжению РФ. Среди причин он назвал национализм, русофобию, военную поддержку Украины и расширение присутствия НАТО.

"Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не нужно было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию в Украине с целью превращения её в инструмент борьбы с Россией. Не нужно было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации", - заявил Путин.

Российский лидер также повторил ряд утверждений о событиях в Украине и на Донбассе, которые Кремль использует для оправдания своих действий. В то же время он представил начало полномасштабной войны как якобы вынужденную реакцию Москвы.

"Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищаться с оружием в руках. Сознательно довели нас до этой границы", - сказал военный преступник.

Отдельно Путин заявил, что Москва якобы стремится избегать дальнейшей конфронтации и готова говорить о компромиссах. Он связал возможность стабилизации международных отношений с формированием нового баланса между государствами.

"Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своём публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути, как это сделать. Укрепление доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно укрепить и очень легко разрушить", - заявил он.

Он также заявил, что Запад якобы должен смириться с новой конфигурацией международных отношений и учиться взаимодействовать со странами мирового большинства. По его словам, переход к новой системе будет длительным и будет сопровождаться нестабильностью и опасными событиями.

"Бывшему гегемону неизбежно придётся признать реалии многополярного мира. Это неизбежно. Посмотрите на тенденции развития мировой экономики. Придётся научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения к их коренным интересам", - заявил Путин.

Кроме того, он в очередной раз начал проводить исторические параллели и рассказывать о причинах распада СССР. Говоря о распаде СССР, российский диктатор назвал среди его причин внутренние проблемы, ошибки руководства и, по его словам, чрезмерное доверие к Западу. В то же время он заявил, что западные государства после завершения советской эпохи стремились использовать ситуацию в своих интересах.

"Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные - перекроить мир под себя и получить, отхватить свою, желательно большую, долю от советского наследия. Результат мы видим", - заявил он.

Путин также признал, что распад Советского Союза был связан с накопившимися внутренними проблемами. Среди них он назвал дисбалансы, ошибки руководства, недальновидность, идеологические подходы и сокрытие проблем.

"Распад СССР - результат совокупности накопившихся внутренних дисбалансов. Именно внутренние дисбалансы, ошибки, допущенные не одним поколением руководства страны, недальновидность, узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализм и сокрытие очевидных проблем шаг за шагом ухудшали, подтачивали внутреннее и международное положение СССР. И в конечном итоге привели к его коллапсу", - утверждает военный преступник.

Ядерные угрозы Путина

Диктатор РФ также заявил, что в случае прямого нападения на Россию, в частности на Калининградскую область, Москва якобы может применить все имеющиеся у неё виды вооружения. При этом российский лидер опроверг, что Кремль пытается запугать Европу ядерным оружием.

"Если дело дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию - в данном случае речь идет о Калининграде и, возможно, о каких-то других территориях, - конечно, на повестке дня неизбежно и немедленно встанет вопрос о применении Российской Федерацией всех видов вооружения, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно", - пригрозил он.

Глава Кремля отдельно подчеркнул, что в заявлении российского МИД, на которое он ссылался во время выступления, якобы прямо не говорится об использовании ядерного оружия. В то же время Путин оставил открытым вопрос, какие именно средства Москва может задействовать в случае обострения ситуации.

"В этом письме и заявлении МИД речь не идет о применении ядерного оружия, там говорится, как я только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А каким оно будет, мы уже решим", - сказал Путин.

Российский военный преступник Путин также назвал ядерный потенциал РФ одним из её "конкурентных преимуществ" и заявил, что Москва якобы лишь отвечает на действия других государств.

"Франция, Великобритания - ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, осознаем это, но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наши конкурентные преимущества", - добавил он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия - комментарий эксперта

Россия может утратить способность продолжать боевые действия, если Украина сможет расширить масштаб ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ и создать дефицит дизельного топлива. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что именно топливный ресурс может стать одним из ключевых факторов дальнейшего хода войны.

По его словам, украинская стратегия должна быть сосредоточена прежде всего на объектах, обеспечивающих РФ топливом. Эксперт связывает проблемы в этом направлении не только с потребностями российской армии, но и со стабильностью экономики страны. Он отмечает, что военное планирование предусматривает наихудший сценарий, поэтому оценки способности России вести войну в 2027–2028 годах не означают, что эта способность гарантированно сохранится при изменении ситуации с топливом.

"Чтобы лишить Россию возможности воевать в 2027–2028 годах, нам нужно перекрыть поставки дизельного топлива уже сейчас. В таких условиях РФ войдет в зиму в очень плохом состоянии. И тогда вопрос уже будет стоять иначе: какая именно часть России будет способна воевать в 2027–2028 годах", - сказал Загородний.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, диктатор и военный преступник Владимир Путин в очередном выступлении перед Госдумой заявил о намерении обеспечить России гарантии безопасности на поколения вперед и призвал в приоритетном порядке финансировать обороноспособность и поддержку участников войны.

Американские чиновники готовят встречу делегаций США, Украины и России для обсуждения форматов ограниченного прекращения огня, которое предусматривает взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. По данным СМИ, эти переговоры планируется провести уже в октябре, а наиболее вероятной площадкой для их проведения называют Абу-Даби.

Глава ЦРУ Джон Ретклифф совершил тайный визит в Москву, чтобы лично предупредить российское руководство о катастрофических последствиях затянувшейся войны против Украины. Согласно выводам американской разведки, у России нет шансов на военную победу, а самой большой угрозой для Кремля станет неизбежный экономический крах.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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