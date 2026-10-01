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Украинцы довели мужа Лорак до истерики: при чем тут Путин

Алена Кюпели
1 октября 2026, 12:05
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Муж Ани Лорак возмутился из-за публикации в СМИ.
Исаак Виджраку записал видео
Исаак Виджраку записал видео / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Перед кем оправдывается муж Лорак
  • Что стало тригером

Муж предательницы Ани Лорак - йога-инструктор Исаак Виджраку, которого Лорак привезла из какого-то ретрит-центра, начал истерить из-за украинских журналистов.

Соответствующее видео муж Лорак опубликовал на своей странице в Instagram.

видео дня

Весь "сыр-бор" разгорелся из-за публикации российского пропагандистского телеграмм-канала, который со ссылкой на источники написал, что Виджраку требовал поздравления с днем рождения певицы от главного террориста страны - Путина.

Исаак Виджраку и Ани Лорак
Исаак Виджраку и Ани Лорак / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Многие украинские СМИ опубликовали эту новость и вот тут йога-инструктор не выдержал и, видимо, опасаясь гнева главаря России, записал видео, где назвал новость "ложью".

"Я искренне не считаю, что от любого главы государства - при всей той ответственности, которая сопряжена с этой должностью, - ожидают личных звонков моей жене в день ее рождения. Сама эта мысль кажется мне абсурдной. Куда интереснее другое: как полностью выдуманная история может быть опубликована, подхвачена различными СМИ и внезапно начать восприниматься как факт - и всё это без попыток связаться с людьми, которых она касается", - философствует Виджраку.

Украинцы довели мужа Лорак до истерики: при чем тут Путин

Впрочем, в комментариях Виджраку дали понять, что "вброс" сделали российские журналисты, так что претензии мужа Лорак выглядят еще более абсурдными,

Комментарии для Виджраку
Комментарии для Виджраку / Скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, что муж Лорак якобы возмутился, что его жену не поздравил с днем рождения президент террористической России, уничтожающий ее родину, - Владимир Путин.

Ранее принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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