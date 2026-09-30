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Малина отблагодарит обильным урожаем: основные правила осенней посадки и обрезки

Дарья Пшеничник
30 сентября 2026, 21:48
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Летнюю и ремонтантную малину осенью обрезают по противоположным схемам, а у новых саженцев период посадки очень ограничен.
Малина отблагодарит обильным урожаем: основные правила осенней посадки и обрезки
Как ухаживать за малиной, чтобы она давала обильный урожай / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как определить тип малины по времени плодоношения
  • Сколько побегов оставлять в кусте после обрезки
  • Что делать с малиной перед заморозками

Осенью малину нельзя обрезать по единому шаблону: полное срезание всех побегов спасает ремонтантные сорта, но лишает урожая летнюю малину, у которой ягоды формируются на прошлогодних стеблях. Именно осень определяет, каким будет следующий сезон плодоношения, сообщает Pénzcentrum.

Перечень осенних работ на малиновой плантации стандартный: удаление отплодоносивших побегов и лишних побегов, прореживание загущенных кустов, проверка шпалер и высадка новых саженцев. Больные растительные остатки из-под кустов убирают, а почву поддерживают влажной, но без застоя воды.

Определить тип малины проще всего по календарю сбора ягод. Летняя, однократно плодоносящая, дает урожай в начале и в середине лета на двухлетних стеблях, выросших в прошлом году. Ремонтантная плодоносит с конца лета до осени, причем ягоды появляются уже на побегах текущей весны - из-за этого её называют малиной, плодоносящей на побегах.

Две схемы обрезки, которые нельзя путать

У летней малины вырезают старые стебли, которые уже отплодоносили - они темнее, одревесневшие, с многочисленными боковыми ответвлениями и остатками плодовых частей. Их срезают у самой земли, оставляя минимальный пень, а молодые приросты этого года сохраняют для следующего урожая. Поврежденные, слабые и слишком густо расположенные побеги удаляют; ориентир для кустовой формировки - около восьми сильных стеблей.

В случае с ремонтантной малиной хозяин выбирает стратегию. Если нужен только позднелетне-осенний сбор, все побеги срезают до уровня почвы, но делать это следует только после перехода растения в состояние покоя: когда листья пожелтели или опали, новые побеги не появляются, а стебли одревеснели. Работу можно отложить и до конца зимы или ранней весны - главное условие, чтобы она завершилась до начала роста новых побегов.

Для получения двух урожаев подход другой: срезают только верхнюю часть побега, которая уже плодоносила, а нижнюю, ещё не дававшую ягод, оставляют зимовать. Следующим летом она плодоносит в последний раз, после чего стебель удаляют полностью. Прореживание обязательно в обоих случаях, чтобы остальные побеги получали свет и проветривание.

Срезанные стебли, особенно с признаками болезней, не оставляют под кустами: на старых и пораженных остатках зимуют возбудители и вредители, которые весной атакуют молодые приросты.

Посадка: октябрьское окно и опасные предшественники

Наиболее благоприятный период для осенней посадки - вторая половина октября и начало ноября, когда почва ещё поддаётся обработке, а растение переходит в состояние покоя. До устойчивых морозов земля остается достаточно теплой, чтобы корни начали приспосабливаться к новому месту. В промерзшую, перекисленную или переувлажненную почву малину не сажают.

Место должно быть солнечным или, в крайнем случае, слегка притененным, почва - богатой гумусом, хорошо дренированной и слабокислой. Низины с застоем воды категорически не подходят.

Критически важен и предыдущий урожай. Новую малину не высаживают на месте старого малинового куста, а также на грядках, где в течение последних нескольких лет росли клубника, картофель, помидоры или перец. Эти культуры поражаются теми же почвенными патогенами, в частности грибами вертициллезного увядания, и накопившийся в почве возбудитель может заразить корневую систему свежих саженцев.

Для приусадебного участка рекомендуемое расстояние в ряду составляет 40–60 сантиметров, между рядами - 1,5–2 метра. Сначала кажется, что свободного места слишком много, однако малина активно дает побеги и через несколько лет сама загущает площадь.

Саженцы с открытой корневой системой перед высадкой на несколько часов погружают в воду, а сломанные и отмершие корешки укорачивают до здоровой ткани. Яма должна быть скорее широкой, чем глубокой, чтобы корни расправлялись в естественном направлении, а глубина посадки - такой же, как в питомнике. После засыпки почвы растение обильно поливают, побег укорачивают до 15–25 сантиметров, основание куста окучивают слоем земли 10–15 сантиметров, а поверхность мульчируют зрелым компостом или корой, не прижимая толстый влажный слой вплотную к стеблю.

Перед зимой проверяют влажность почвы и при необходимости поливают, а длинные побеги летней малины фиксируют на шпалере, чтобы их не сломал ветер. Азотные подкормки осенью исключены: они стимулируют рост новых побегов вместо подготовки растения к зимнему покою.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

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Об источнике: Pénzcentrum

Pénzcentrum (penzcentrum.hu) - один из ведущих венгерских финансово-экономических порталов, специализирующийся на оперативных новостях в сфере финансов, инвестиций, недвижимости, личного бюджета и рынка труда. Ресурс публикует аналитические материалы, практические советы по сбережениям, обзоры банковских продуктов и кредитных предложений, а также освещает актуальные экономические тенденции. Портал ориентирован на широкую аудиторию - от частных лиц, стремящихся эффективно управлять собственными средствами, до предпринимателей и экспертов рынка.

Отдельным тематическим направлением издания является раздел HelloVidék, посвящённый региональной жизни Венгрии. В нём освещаются новости провинции, сельского хозяйства, гастрономии, регионального туризма, экологии и быта за пределами крупных городов.

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