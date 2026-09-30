Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые детали

Кремль, похоже, возобновляет энергетический террор в ряде регионов Украины.

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Целями оккупантов во время атак вновь становятся энергообъекты Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Что сообщил Корецкий:

Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергообъекты Украины

В результате атаки в ряде областей произошло отключение электроэнергии

В регионах проверяют резервные системы питания на случай отключений света

Страна-агрессор Россия начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 20 сентября вражеские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам в Киеве, области и других регионах.

Как заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, начиная с лета фактически не было ни одного дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

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"В результате ночной атаки имеются повреждения и разрушения. Ожидаю подробный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления", - отметил он.

Корецкий подчеркнул, что органы местной власти должны проверить готовность систем резервного питания критически важных объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Подробности ночной атаки

С вечера 29 сентября под ударом РФ оказались 11 регионов Украины. Помимо энергетики, враг вновь наносил удары по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге.

"На данный момент известно о 14 пострадавших по стране. К сожалению, пять человек погибли, среди них - ребенок. Искренние соболезнования родным и близким. Во многих регионах сохраняется угроза повторных ударов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжаются аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий атаки", - добавил Корецкий.

Выдержит ли энергосистема террор РФ зимой

Главред писал, что, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка, Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны России.

Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих. Ключевыми факторами, которые позволят пережить зимние холода с меньшими потерями и ограничениями для потребителей, являются текущее состояние отечественной генерации и комплексная подготовка энергосетей к возможным чрезвычайным ситуациям.

В то же время он призвал не питать иллюзий относительно намерений России или возможных договоренностей в кулуарах.

Удары РФ по энергетическим объектам - последние новости

После ночной атаки на Украину 30 сентября наблюдатели сообщили, что российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы.

Напомним, Главред писал, что 24 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего произошли отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

Ранее, 22 сентября, из-за российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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