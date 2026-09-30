Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

Специалисты предупредили метеочувствительных людей о новом шторме, который может повлиять на их самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на 30 сентября - 2 октября / фото: freepik.com

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Когда начнётся новая магнитная буря

Какой силы будет геомагнитный шторм

Несколько дней геомагнитная обстановка на Земле была стабильной. Но уже в первые дни октября она изменится. Исследователи прогнозируют новую магнитную бурю уровня G1.

Об этом сообщила Британская геологическая служба. По её данным, 28 сентября на Солнце произошёл выброс корональной массы, направленный в сторону нашей планеты. Этот выброс, по предварительным данным, достигнет магнитного поля Земли 1–2 октября.

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Магнитные бури 30 сентября – 2 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа путём систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс 1,7 соответствует зелёному уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка С8 соответствует желтому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне.

Завтра, 1 октября, К-индекс будет на том же уровне, но уже 2 октября показатель повысится до 4,7, то есть до желтого уровня.

Геомагнитная активность 30 сентября - 2 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

слабости

сонливости

боли в спине и суставах

повышенном давлении

обострении хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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