Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

Бельгия передаст Украине три F-16 до конца года. Украина получит истребители по ускоренной процедуре и уже получила боеприпасы к ним.

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Сколько самолетов F-16 передаст Бельгия / Коллаж: Главред, фото: ВВС США, УНИАН

Ключевые тезисы:

Бельгия передаст Украине три F-16 до конца года

Самолеты будут получены по ускоренной процедуре

Украина уже получила боеприпасы для F-16

Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Киев должен получить самолеты по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По словам главы государства, договоренность с бельгийской стороной уже достигнута. Речь идет именно о трех истребителях, которые должны поступить в Украину до конца 2026 года.

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"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре", - заявил Зеленский.

Отдельно президент сообщил об уже осуществленных поставках боеприпасов для этих самолетов. К ним присоединились не только Бельгия, но и Испания.

"Уже получены срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности из Испании", - отметил президент Украины.

Глава государства связал усиление авиационного компонента с необходимостью противодействовать российским воздушным атакам. Он подчеркнул необходимость наращивания потенциала Украины по уничтожению воздушных целей.

"Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности по сбиванию воздушных целей и защите людей. Благодарю Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и весь правительство за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары, направленные против жизни", - сказал Зеленский.

F-16 / Инфографика: Главред

Дефицит ракет для F-16 - что известно

Украинские истребители F-16 испытывают нехватку ракет класса "воздух-воздух", из-за чего для перехвата реактивных дронов периодически применяют встроенные пушки. Об этом сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментарии УНИАН.

По словам специалиста, активное привлечение истребительной авиации к борьбе с реактивными "Шахедами" привело к более быстрому расходованию запасов ракет. Россия, отмечает он, рассчитывала на такой эффект.

Из-за этого украинские F-16 в отдельных случаях используют штатную пушку M61 Vulcan для поражения таких целей.

"Если говорить о пушке M61 Vulcan, то она периодически используется ВВС на базе F-16 для противодействия таким угрозам", - сказал Храпчинский.

На этом фоне Киеву необходимо активизировать работу со странами, располагающими соответствующим парком западной авиации и вооружения. Речь идет прежде всего о европейских партнерах, которые эксплуатируют F-16 и F-35 и используют американские ракеты.

Храпчинский считает, что переговоры должны быть направлены не только на получение дополнительных боеприпасов, но и на увеличение их производства. "Главная задача нашей дипломатии - переговоры с европейскими странами, которые эксплуатируют самолеты F-16, F-35 и используют американское оружие", - подчеркнул эксперт.

В то же время поиск альтернативных ракет, которые можно было бы интегрировать на украинские F-16, имеет существенные технические ограничения. По оценке специалиста, американская сторона заинтересована прежде всего в использовании собственного вооружения на своих самолетах и не стремится открывать возможность для широкой интеграции других систем.

В то же время практика других стран показывает, что такие решения возможны при наличии соответствующих лицензий. Храпчинский привел пример Турции, которая интегрировала собственные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" на F-16. Подобные возможности по модернизации и обслуживанию самолетов есть и у Польши.

"Есть пример Турции, которая использует собственные ракеты класса "воздух-воздух" или "воздух-поверхность" для F-16. Это произошло по лицензии", - отметил Храпчинский.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о заключении соглашения с Украиной о поставке ракет-перехватчиков в рамках механизма JUMPSTART. Соглашение направлено на укрепление противовоздушной обороны Украины. Сумма пакета в рамках механизма JUMPSTART оценивается в 350 миллионов канадских долларов, согласно сообщениям сторон.

Великобритания передала Украине часть информации, необходимой для производства ракет SCALP и Storm Shadow с использованием британских и французских технологий. Это решение о передаче данных со стороны британской канцелярии направлено на открытие возможностей для производства или создания аналога в Украине через сотрудничество с Францией, в частности в рамках проектов, связанных с Brakestop.

Владимир Зеленский сообщил о получении Украиной новых ракет и систем противовоздушной обороны. Президент отметил, что объемы некоторых поставок не раскрываются, а запасов для полной защиты воздушного пространства все еще недостаточно.

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О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

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