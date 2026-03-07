Укр
Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

Юрий Берендий
7 марта 2026, 19:45
В Бельгии рассказали, почему передача истребителей F-16 для Украины задерживается, и связали это переходом бельгийских ВВС на новые американские самолеты F-35.
Почему Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Бельгии / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Украина все еще не получила от Бельгии обещанных самолетов F-16
  • В правительстве Бельгии назвали причину задержки и отметили, что не озвучивали сроки поставок

Несмотря на обещание Бельгии передать Украине 30 истребителей F-16, данное еще два года назад, ни один из этих самолетов пока не поступил на вооружение Воздушных сил Украины. Основной причиной задержки является отсрочка поставок новых истребителей F-35 для самой бельгийской армии. Об этом сообщает телерадиокомпания VRT.

По информации источников издания, поставка действительно задерживается на несколько месяцев, однако это связано преимущественно с решением Бельгии несколько растянуть график платежей.

Генерал-майор бельгийских ВВС Херт Де Декер отметил, что страна постепенно сокращает парк F-16 в рамках перехода на F-35, однако пока этот процесс полностью не завершится, часть самолетов будет оставаться в эксплуатации.

"С самого начала Министерство обороны заявляло, что сначала необходимо удовлетворить оперативные потребности самих бельгийских ВВС", — объясняет Де Декер.

Что касается передачи F-16 Украине, Де Декер подчеркнул, что конкретные сроки поставки никогда не озвучивались.

"Всегда четко указывалось, что наша собственная оперативная боеготовность должна оставаться гарантированной", — добавил он.

Бельгия намерена полностью вывести из эксплуатации свой парк истребителей F-16 до конца 2028 года. Только после завершения перехода на самолеты F-35 остальные F-16 смогут передать Украине, а последние поставки ожидаются в 2029 году.

Отмечается, что за три года участия Бельгии в "коалиции истребителей" ни один бельгийский F-16 так и не был передан Украине. С 2023 года сроки поставки неоднократно переносились, хотя первые самолеты должны были поступить еще раньше.

По словам одного из высокопоставленных чиновников бельгийских ВВС, также звучала версия, что украинская сторона якобы сама обращалась с просьбой не спешить с передачей самолетов из-за нехватки подготовленных пилотов.

Дополнительным препятствием стал языковой вопрос, поскольку кабина F-16 предполагает свободное владение английским языком, тогда как большинство украинских летчиков ранее управляли только советскими самолетами. Кроме того, применение западной авиации требует адаптации к условиям войны в Украине, где активно используются беспилотники и мощные системы противовоздушной обороны противника.

"Это оказалось сложнее, чем ожидалось, и проблема иногда заключается в простых вещах, таких как знание английского языка. Многие украинские пилоты научились летать на российских (советских) самолетах. Кабина пилота F-16 полностью работает на английском языке. Также многие операции отличаются, поэтому обучение длится дольше, чем ожидалось", — говорится в материале.

Пока ожидается поступление новых самолетов для собственных ВВС, Бельгия помогает с техническим обслуживанием тех F-16, которые Украина уже получила от других партнеров — Нидерландов, Дании и Норвегии.

Бывший премьер-министр Александер Де Кроо ранее заявлял, что первые четыре самолета могут передать до конца 2024 года, однако представители бельгийских ВВС отмечают, что конкретного дедлайна поставки официально не определяли.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Украина изменила тактику применения F-16 — мнение пилота

Как писал Главред, украинские пилоты, которые первыми освоили истребители F-16, были вынуждены самостоятельно разрабатывать тактику их применения в боевых условиях. Об этом рассказал один из летчиков в видеоинтервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ. Его имя не раскрывают из соображений безопасности.

Он пояснил, что во время подготовки иностранные инструкторы обучали украинских военных по программам, созданным на основе предыдущих военных конфликтов. Однако нынешняя война имеет другую динамику и уровень угроз, поэтому украинским летчикам пришлось фактически с нуля формировать собственные тактические подходы — в частности для перехвата крылатых ракет, борьбы с дронами типа "Шахед" и выполнения задач вблизи линии фронта.

По словам пилота, западные партнеры внимательно анализируют результаты использования F-16 украинскими военными и уже начинают учитывать этот опыт в своих подходах.

"Когда они видят, как мы работаем в условиях ограниченных ресурсов, то начинают перенимать наши тактические решения", — сказал он.

Передача самолетов Украине — что известно о военной помощи Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина должна получить истребители F-16 от Бельгии в этом году, однако точные сроки их передачи пока не определены. Об этом сообщал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

После начала использования Украиной американских истребителей F-16 было потеряно четыре таких самолета. Об этом говорится в материале The War Zone, где опубликованы рассказы украинских пилотов этих истребителей.

В то же время Украина ожидает новые поставки боевой авиации. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны должны получить также шведские истребители Gripen, сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

война в Украине Бельгия F-16 новости Украины новости Бельгии
