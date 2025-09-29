F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

Кроме американских F-16 и французских Mirage, Украина ожидает получить шведские Gripen, количество которых пока не раскрывают, отметили в Минобороны.

Самолеты Gripen - анонсирована передача Украине нового типа самолетов / Коллаж Главред, фото: Википедия, Saab

О чем сказал Гаврилюк:

Украина получит шведские самолеты 4 поколения Gripen

Поставка ракет Tomahawk в Украину заставит Кремль начать мирные переговоры

Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о количестве самолетов, генерал Гаврилюк отметил, что понять это можно будет тогда, когда они появятся в небе над Украиной.

На уточнение журналиста о том, идет ли речь обо всех самолетах - Mirage, Gripen или только F-16, генерал ответил, что именно это имеется в виду под словом "ожидается".

"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду", - сказал он.

На вопрос о дефиците ракет и боеприпасов для отражения российских атак генерал уклонился от ответа подчеркнув, что ракеты Patriot применяются исключительно для уничтожения российских баллистических целей. Киев не может позволить себе тратить их на другие объекты, в частности крылатые ракеты.

Еще летом Дональд Трамп обещал предоставить Украине Patriot и даже озвучивал цифру 17, однако оставалось непонятным, шла ли речь о полных комплексах, пусковых установках или отдельных ракетах. С тех пор информации о реальных поставках не поступало. Гаврилюк отметил, что есть определенный прогресс в этом направлении, но деталей не раскрыл.

Он также подтвердил, что Украина обращалась за ракетами не только для Patriot, но и для других систем ПВО, чтобы распределить нагрузку между различными эшелонами обороны и иметь резерв в случае роста интенсивности атак.

Отдельным запросом стали дальнобойные ракеты Tomahawk. По словам вице-президента США Джей Ди Венса, администрация Трампа сейчас рассматривает этот вопрос вместе с другими просьбами от европейских союзников.

Гаврилюк подчеркнул, что удары по территории России дальнобойными ракетами способны не только подорвать ее военно-промышленный потенциал, но и заставить Кремль пойти на переговоры, поскольку стоимость продолжения войны для Москвы будет расти.

/ Инфографика: Главред

Что известно о самолетах Gripen - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отметил, что для Украины существует альтернатива поставке американских F-16 - истребители из европейских стран.

Прежде всего речь идет о самолетах Mirage, которые Франция постепенно снимает с эксплуатации. По своим характеристикам они соизмеримы с F-16, которые уже получила Украина. В то же время во Франции есть и более современные истребители - Rafale, которые взяли на себя функции Mirage.

Кроме Франции, потенциальным источником боевых самолетов может стать и Великобритания. Ее Eurofighter Typhoon имеют в некоторых версиях радары мощнее тех, что установлены на F-16, а их боевая дальность достигает около 1400 км, тогда как у F-16 - лишь около 550 км.

"В Европе еще есть шведские истребители Gripen, а именно JAS 39 Gripen, которые так же по своим характеристикам соответствуют уровню современных модификаций F-16, даже более продвинутых, чем были предоставлены Украине. Однако на сегодня самолетов Gripen изготовлено небольшое количество. Чтобы Украине получить дополнительные такие самолеты, то речь будет идти об их производстве, на что может потребоваться несколько лет. То есть по Gripen не будет быстрый процесс", - добавил авиаэксперт в эфире Еспресо.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап высказал мнение о возможных задержках с поставками систем ПВО после атаки российских дронов на территорию Польши. Он отметил, что подписанные контракты и процесс поставки - это одно, а политические решения об изменении объемов помощи - совсем другое, поэтому между этими событиями прямой связи нет.

В то же время известно, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, поставки американской помощи ожидаются уже в ближайшее время.

