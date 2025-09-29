Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 30 сентября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут лить дожди и снег

Погода в Украине 30 сентября будет холодной, дождливой. В этот день ожидается даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях. Там ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы - 0-3 градуса.

По словам синоптика Натальи Диденко, 30 сентября ожидаются дожди в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях. Температура воздуха повысится до 11-17 градусов тепла, на Правобережье - 7-12 градусов тепла. В большинстве областей в этот день будет порывистый ветер со штормовыми порывами.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 30 сентября

В Украине 30 сентября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Одесской, Николаевской областях, на северо-востоке и востоке. Ветер будет восточный со скоростью 7-12 м/с. В центральных, южных и восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°. На высокогорье Карпат мокрый снег; температура ночью и днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 30 сентября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8...+12 градусов.

Погода 30 сентября в Киеве

В Киеве 30 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

