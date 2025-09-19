Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-poholodanie-ukraincam-vydali-vazhnoe-preduprezhdenie-10699457.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - Украину накроет похолодание/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда Украину накроет похолодание

Какой будет погода в Украине в выходные, 20-21 сентября

Погода в Украине на выходные, 20 и 21 сентября, будет комфортной. Будет солнечно, осадков практически не ожидается, лишь в субботу на крайнем востоке местами будет небольшой дождь.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в выходные температура воздуха существенно возрастет.

видео дня

"20-го сентября температура воздуха составит +19...+24 градуса, на юге и западе +24...+26 градусов. 21-го сентября будет почти лето, в течение дня ожидается +25...+28 градусов, несколько свежее будет на востоке и юго-востоке, +21...+24 градуса", - отметила Диденко.

Погода в Украине 20 сентября/ meteoprog

Погода в Украине 21 сентября/ meteoprog

Погода в Киеве на выходные

В столице Украины погода в выходные отметится сухой, солнечной и теплой погодой.

"В субботу в столице ожидается +22...+24 градуса, а в воскресенье кто там еще хотел бы позагорать, +25...+28 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украину придет похолодание

Диденко предупредила, что похолодание в наше государство придет с середины следующей недели.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, снег накроет Украину - синоптик назвала дату резкого похолодания. Похолодание с дождями, снегом и мокрым снегом надвигается на наше государство - стало известно, к чему стоит быть готовыми.

Также ранее сообщалось, что будут грозы и температура +28 градусов - стало известно, в каких областях Украины резко изменится погода. Резкие изменения погодных условий произойдут в ряде регионов нашего государства - синоптик сказал, к чему готовиться.

Напомним, синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины и сообщила, будет ли в Украине снег в сентябре. Когда ожидать потепления и действительно ли Украину накроет снег в сентябре, рассказала Главреду Наталья Птуха.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред