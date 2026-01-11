РФ атаковала инфраструктуру Житомирской области: возникли пожары, есть раненые

Главное:
- РФ атаковала объекты критической инфраструктуры в Житомирской области
- В результате удара возникли пожары, тушение одного из них еще продолжается
- Также ранения получили двое работников
В ночь на воскресенье, 11 января, страна-агрессор Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. Об этом сообщили в Житомирской ОГА.
По предварительным данным, в результате атаки ранения получили двое работников.
"У них травмы средней степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Также возникли пожары, тушение которых затруднялось повторными воздушными тревогами.
"Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается", - отметили в ОГА.
В то же время, в "Житомироблэнерго" сообщили, что в Коростенском районе введены аварийные отключения электроэнергии.
Энергетики призывают потребителей отключить из розеток технику, чувствительную к перепадам напряжения.
Удары РФ по инфраструктуре
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта Россия рассчитывает выбить инфраструктуру Украины.
По его словам, Россия видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов.
"Если раньше россияне били по многим областям Украины, то сейчас они берутся за одну область и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 11 января Киев снова оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. В КГВА говорили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Также сообщалось, что в 2026 году Россия может нарастить масштаб атак по территории Украины. В частности, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.
В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что ракета "Орешник", размещенная РФ в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
