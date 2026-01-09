Удар 'Орешником' по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

В результате атаки на предприятие во Львовской области зафиксированы повреждения бетонных конструкций и кратеры в лесной местности, указывают СМИ.

В Reuters назвали цель российского удара "Орешником" по Львовской области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Россия нанесла удар по государственному предприятию недалеко от границы с Польшей

Стали известны последствия атаки

Страна-агрессор Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по госпредприятию во Львовской области. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что атака произошла через несколько дней после саммита, во время которого европейские государства заявили о готовности направить свои войска в Украину в случае прекращения огня, а Соединенные Штаты подтвердили поддержку предоставления Киеву гарантий безопасности.

"Ракета попала в цех государственного предприятия во Львовской области, недалеко от польской границы. В результате удара нескольких боеприпасов в цехе произошло "незначительное проникновение в бетонные конструкции", а в лесной зоне образовались кратеры", - заявил высокопоставленный украинский чиновник агентству Reuters.

Служба безопасности Украины сообщила, что российская сторона пыталась поразить гражданскую инфраструктуру в приграничном регионе на фоне резкого ухудшения погодных условий.

В то же время в Москве заявили о ударе по объектам энергетики и предприятию, которое якобы производило дроны, использованные во время атаки на резиденцию Путина.

По данным украинских военных, пуск ракеты состоялся незадолго до полуночи, а ее скорость достигала около 13 тысяч километров в час.

РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Почему РФ ударила "Орешником" по Львовской области - мнение эксперта

Как писал Главред, если бы удар ракетой "Орешник" действительно позиционировался как ответ на фейковую атаку на резиденцию Путина, более логичной мишенью должен был бы быть правительственный центр в Киеве, а не другие области страны. Об этом заявил авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап.

Эксперт считает, что такие действия Россия применяет как средство политического давления и попытку заставить пойти на определенные уступки.

"Если россияне хотят бить по "центрам принятия решений", то логично бить по центру, ведь якобы это "ответ за Валдай". Но тогда это фактически покушение на первое лицо. Тогда, соответственно, нужно "охотиться" именно за первым лицом — бить либо по Банковой, либо по правительственному кварталу, либо где-то в Киеве. А здесь — газовое хранилище на Львовщине", — указал он.

Удар "Орешником" по Львову — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой типа "Орешник". В ответ на этот очередной акт террора Украина срочно инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Атака на Львов в ночь на 9 января 2026 года была осуществлена баллистической ракетой, которая, по информации Воздушных сил, двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По мнению председателя Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергея Джерджа, применение ракеты "Орешник" по Львову является сигналом для западных стран и свидетельством того, что государство-агрессор Россия не намерено двигаться по пути реальных мирных договоренностей.

Об источнике: Reuters Reuters — британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

