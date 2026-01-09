Укр
Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

Анна Ярославская
9 января 2026, 11:07
Переговорную страницу следует не закрывать окончательно, но отодвинуть на второй план, считает Сергей Джердж.
Сергей Джердж, Орешник
Сергей Джердж прокомментировал удар "Орешника" по Украине / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, facebook.com/serhiy.dzherdzh

Главные тезисы:

  • РФ отправил послание Западу
  • Россия не настроена договариваться о мире

Удар по Львову ракетой "Орешник" — это послание Западу о том, что страна-агрессор Россия на самом деле не собирается договариваться о мире. Такое мнение озвучил глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

По его словам, переговорную страницу следует не закрывать окончательно, но отодвинуть на второй план, переходя к более активным шагам.

"Меседж РФ к Европе и к Соединенным Штатам один: „Вы дураки, мы над вами смеемся, мы делаем все, что хотим, а вы играете в какие-то переговоры и что-то обещаете и жмите на Украину больше", — сказал Джердж в эфире Ранок.LIVE.

Комплекс Ярс, инфографика
Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Удар "Орешника" по Львову в ночь на 9 января 2026 - что известно

Как писал Главред, поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, Оккупанты заявили, что этот ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

По данным Воздушных сил, воздушная цель в направлении Львова двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является сверхвысокой скоростью. Мэр Андрей Садовый заявил, что первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

О персоне: Сергей Джердж

Сергей Джердж — украинский общественный деятель, политик, ученый.

С 2013 года - глава Украинской республиканской партии. С 2003 года - глава Общественной лиги "Украина - НАТО", передает МИД Украины.

Кандидат политических наук.

Как пишет Википедия, 28 февраля 2022 года Сергей Джердж добровольно мобилизовался в 126 батальон 112 бригады территориальной обороны. Принимал участие в обороне Киева.

С 1 июля 2022 переведен в военную часть А4463, в составе которой принимал участие в обороне Черниговской области.

22 июля 2022 переведен в воинскую часть А0222 на должность врача медицинского пункта отдельного батальона специального назначения. Получил звание старший лейтенант. 7 ноября 2022 года назначен начальником медицинского пункта в/ч А4438.

С 7 декабря 2022 года по 5 января 2023 года и с 19 марта 2023 года по 18 апреля 2023 года принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, находясь в населенных пунктах Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружковка, Константиновка.

18 апреля 2023 года в результате вражеских ракетных обстрелов в Донецкой области получил ранение. Был демобилизован.

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

