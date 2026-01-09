Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

Это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны.

https://glavred.info/ukraine/raketa-letela-so-skorostyu-13-tys-km-ch-sadovyy-raskryl-detali-udara-oreshnikom-po-lvovu-10730705.html Ссылка скопирована

Удар "Орешником" - это первый случай применения такого типа удара по Львову / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

По Львову был нанесён удар баллистической ракетой

Скорость цели составляла около 13 тысяч км/ч

Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны

Удар по Львову в ночь на 9 января 2026 года был нанесён баллистической ракетой. По данным Воздушных сил, воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является сверхвысокой скоростью. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

видео дня

"Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", - подчеркнул мэр Львова.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что удар ракетой "Орешник" якобы стал "местью" за вымышленную атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Садовый отверг эти утверждения, назвав их очередной ложью со стороны государства-агрессора.

"Минобороны врага заявляет, что этот Орешник якобы "месть" за вымышленную атаку на дачу российского диктатора. Ничего нового от страны убийц и лжецов", - отметил он.

Ракетный комплекс "Кедр" / Инфографика Главред

Удар "Орешника" по Львовщине в ночь на 9 января 2026 - что известно

Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, ударили "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Смотрите - Кадры возможного удара "Орешником" по Львовщине:

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, Оккупанты заявили, что этот ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

Ракета "Орешник" - новости по теме

Как писал Главред, "Орешник" уже находится на боевом дежурстве в Беларуси. Из Беларуси в Киев "Орешник" может долететь меньше чем за 2 минуты.

По данным Reuters, Россия, предположительно, готовит площадку для размещения гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", которые могут оснащаться ядерными боезарядами, на территории бывшего военного аэродрома на востоке Беларуси. К такому выводу пришли американские аналитики после изучения спутниковых снимков. Мобильные пусковые установки могут находиться в районе города Кричев.

Ракеты "Орешник" имеют дальность полета 5000 километров, с "мертвой зоной" около 700 километров", поэтому европейцам, особенно в Восточной Европе, нужно обратить на это внимание.

Насколько опасна ракета "Орешник": мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, не исключает, что Россия может применить ракетный комплекс "Орешник" против различных целей, включая Киев. В то же время он отмечает, что это оружие значительно уступает "Искандеру" по точности и мощности.

По словам Свитана, "Орешник" предназначен для поражения площади, но его опасность преувеличена в медиа. По сравнению с "Искандером", который несет 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас и способен нанести удар за несколько минут с максимальной эффективностью, "Орешник" менее точный и имеет меньшую разрушительную силу.

"Так что угроза "Орешником" в большей степени призвана оказывать психологическое давление. Кроме того, "Орешника" в России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Поэтому здесь чисто психологический момент", - подчеркнул Свитан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред