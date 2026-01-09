Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

Что известно:
- РФ атаковала Украину ракетами и дронами
- Враг ударил "Орешником" по Львовщине
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами, есть много "прилетов". Враг нанес удар даже ракетой "Орешник". Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.
Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них 242 дрона и 36 ракет:
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – РФ);
- 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 1 баллистическая ракета средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханская обл. – РФ).
Россияне запускали "Шахеды" из следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское, Донецк. Основным направлением удара была Киевская область.
Украинским защитникам удалось сбить и подавить 244 воздушные цели:
- 226 вражеских БПЛА;
- 8 баллистических Искандер-М/С-400;
- 10 крылатых ракет "Калибр".
К сожалению, были зафиксированы попадания 18 ракет и 16 дронов в 19 локациях.
Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.
Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".
"Из-за этого идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", — сказал он.
Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - что известно
Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.
Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.
Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.
Андрей Сажовый рассказал, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч. Это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны.
