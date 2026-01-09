Укр
Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

Ангелина Подвысоцкая
9 января 2026, 09:12обновлено 9 января, 10:18
Российские оккупанты нанесли массированные удары по Украине.
Орешник,
РФ ударила по Украине "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Что известно:

  • РФ атаковала Украину ракетами и дронами
  • Враг ударил "Орешником" по Львовщине

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами, есть много "прилетов". Враг нанес удар даже ракетой "Орешник". Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.

Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них 242 дрона и 36 ракет:

  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – РФ);
  • 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 1 баллистическая ракета средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханская обл. – РФ).

Россияне запускали "Шахеды" из следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское, Донецк. Основным направлением удара была Киевская область.

Украинским защитникам удалось сбить и подавить 244 воздушные цели:

  • 226 вражеских БПЛА;
  • 8 баллистических Искандер-М/С-400;
  • 10 крылатых ракет "Калибр".

К сожалению, были зафиксированы попадания 18 ракет и 16 дронов в 19 локациях.

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Из-за этого идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", — сказал он.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
Ракета "Рубеж" / Инфографика: Главред

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года - что известно

Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Андрей Сажовый рассказал, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч. Это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны.

