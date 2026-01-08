РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие

В настоящее время пострадавшим оказывается помощь.

Кратко:

Россияне атаковали Кривой Рог ракетами "Искандер"

На данный момент число раненых возросло до десяти

Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках

В четверг, 8 января, страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами "Искандер". Под удар попали многоэтажки. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, для удара по Кривому Рогу враг применил две баллистические ракеты "Искандер".

"Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко заявил, что в результате российской атаки пострадали пять человек, среди них - ребенок.

"57-летний мужчина в тяжелом состоянии. Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также повреждена инфраструктура", - добавил он.

В 18:55 Вилкул сообщил, что количество раненых возросло до десяти.

"Один человек в крайне тяжелом состоянии, в операционной. Еще много Шахедов в нашем направлении, поэтому берегите себя", - подчеркнул он.

Россия готовит сверхмассированные атаки

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что в 2026 году Россия может нарастить масштаб атак по территории Украины.

По его словам, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году", - добавил эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы заявили, что российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу Украины. Враг может применить ударные дроны, баллистику и крылатые ракеты. Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

Вечером 7 января город Днепр оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области.

Кроме того, 7 января в результате ударов РФ в Одесской области в порту "Черноморск" произошло возгорание контейнеров с маслом, а в порту "Южный" повреждено административное здание и объекты инфраструктуры.

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

