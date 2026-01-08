Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами и дронами

https://glavred.info/war/skoro-budet-obstrel-monitory-nazvali-regiony-kotorye-budut-v-opasnosti-10730606.html Ссылка скопирована

РФ может атаковать Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ готовится к массированной атаке

Россияне могут нанести удар по Киеву и не только

Россияне будут применять ракеты и дроны

Российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу Украины. Враг может применить ударные дроны, баллистику и крылатые ракеты. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

видео дня

Во время атаки враг планирует применить экспериментально-боевой образец БПЛА "Герань-5".

"Враг позиционирует ее как управляемую крылатую ракету наземного базирования. Вероятно, БПЛА/ракета оснащена боевой частью 90 кг, скорость от 400 до 600 км/ч, а дальность до 1000 км", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что РФ применит такие средства поражения:

до 15 баллистических ракет "Искандер-М";

до 10 крылатых ракет "Искандер-К";

до 6 крылатых ракет "Калибр";

до 500 дронов;

до 5 аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ракеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Какие объекты может атаковать РФ

Мониторы предупреждают о том, что целью врага может быть энергетика.

Под угрозой находятся следующие города:

Киев (Дарницкий, Голосеевский, Оболонский районы);

Бровары;

Вышгород;

Белая Церковь.

Удары РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 января россияне атаковали Днепр и другие регионы большим количеством ударных дронов. В результате этого возникла сложная ситуация. Во многих населенных пунктах пропало электроснабжение, вода и тепло. Из-за атаки были почти полностью обесточены Запорожская и Днепропетровская области.

8 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после обстрелов в городе ситуация невероятно критическая.

"С ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Из самого важного. В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заработала", - отметил Филатов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред