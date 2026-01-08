Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Что известно:
- РФ готовится к массированной атаке
- Россияне могут нанести удар по Киеву и не только
- Россияне будут применять ракеты и дроны
Российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу Украины. Враг может применить ударные дроны, баллистику и крылатые ракеты. Об этом сообщает мониторинговый канал.
Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.
Во время атаки враг планирует применить экспериментально-боевой образец БПЛА "Герань-5".
"Враг позиционирует ее как управляемую крылатую ракету наземного базирования. Вероятно, БПЛА/ракета оснащена боевой частью 90 кг, скорость от 400 до 600 км/ч, а дальность до 1000 км", - говорится в сообщении.
Также ожидается, что РФ применит такие средства поражения:
- до 15 баллистических ракет "Искандер-М";
- до 10 крылатых ракет "Искандер-К";
- до 6 крылатых ракет "Калибр";
- до 500 дронов;
- до 5 аэробаллистических ракет "Кинжал".
Какие объекты может атаковать РФ
Мониторы предупреждают о том, что целью врага может быть энергетика.
Под угрозой находятся следующие города:
- Киев (Дарницкий, Голосеевский, Оболонский районы);
- Бровары;
- Вышгород;
- Белая Церковь.
Удары РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 8 января россияне атаковали Днепр и другие регионы большим количеством ударных дронов. В результате этого возникла сложная ситуация. Во многих населенных пунктах пропало электроснабжение, вода и тепло. Из-за атаки были почти полностью обесточены Запорожская и Днепропетровская области.
8 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после обстрелов в городе ситуация невероятно критическая.
"С ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Из самого важного. В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заработала", - отметил Филатов.
