РФ запустила 165 дронов и баллистику, есть "прилеты" на 10 локациях: подробности атаки

РФ нанесла массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

РФ применила баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников

По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 137 вражеских дронов

Воздушная тревога и атака продолжаются, в небе остаются вражеские БпЛА

В ночь на 5 января российская оккупационная армия совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников.

Как сообщили Воздушные силы, с 18:00 4 января противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ.

Кроме этого, армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 137 вражеских беспилотников на севере, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических и зенитных управляемых ракет, а также 26 ударных БпЛА на десяти локациях. Падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще на девяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в ВС ВСУ.

Отчет ВС ВСУ / Фото: t.me/kpszsu

Атака на Украину 5 января 2026

Как писал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Воздушную тревогу объявили из-за угрозы БпЛА типа "Шахед".

В ночь на 5 января российская оккупационная армия атаковала дронами Киев и область. Есть "прилеты", много повреждений. В частности, в Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб и три человека пострадали.

В Фастовском районе Киевской области погиб человек, также из-за вражеской атаки обесточен Славутич.

В Чернигове россияне прицельно атаковали жилой дом, повреждены 96 гаражных помещений. К счастью, обошлось без жертв. Кроме этого, повреждены 15 частных жилых домов, разрушены 8 гаражей, склады на территории коммунального учреждения, хозяйственное здание одного из предприятий.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ сменила тактику массированных обстрелов

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на изменение тактики российских атак по Украине. По его оценке, противник теперь концентрирует удары на отдельных районах, нанося туда массированные удары.

"Раньше атаки распределялись по всей территории страны, и украинские силы могли эффективнее реагировать. Сейчас же такая концентрация перегружает систему ПВО, которая пока не готова обеспечить полный уровень безопасности", - отметил Жданов.

