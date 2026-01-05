Украина под вражеской атакой: в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

Россия атакует украинские города дронами и ракетами, вызывая пожары и разрушения.

Корреспонденты фиксируют взрывы и пожары в Полтаве и Харькове / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Россия атаковала Украину БпЛА и ракетами в ночь на 5 января

Зафиксированы взрывы в Киеве, Киевской области, Чернигове, Полтаве и Харькове

Есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и инфраструктура

В ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Воздушную тревогу объявили из-за угрозы БпЛА типа "Шахед", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ситуация в Киеве

Тревога звучала и в Киеве.

"Над столицей вражеские БпЛА. Сейчас работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах", - предупредил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В районе проводится эвакуация людей из пострадавшего здания. В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказывается помощь на месте", - сообщил Ткаченко.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших возросло до двух человек. По последним данным, в результате атаки погиб один человек. Атака продолжается, поэтому украинцев призывают оставаться в безопасных местах.

Атаки на Киевскую область

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что враг атакует Киевскую область: "Под ударом - мирные города и села, дома обычных людей, объекты критической инфраструктуры. Террор против гражданского населения продолжается".

В Фастовском районе погиб мирный житель 1951 года рождения.

"Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль", - отметил Калашник.

В результате атаки в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилой дом, гаражи, два автомобиля, а также производственные и складские помещения. Из-за обстрелов обесточен город Славутич.

"Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Город с теплом и водой", - заверил начальник ОВА.

Удар по Чернигову

Кроме того, серию взрывов зафиксировали в Чернигове. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, российские войска атаковали одно из предприятий города, применив баллистические ракеты и беспилотники.

Также сообщается, что в результате ударов возникли пожары в одном из гаражных кооперативов Чернигова и в частном доме в близлежащей общине.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Взрывы в Полтаве и Харькове

По данным корреспондентов "Суспільного", взрыв был слышен также в Полтаве. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове, предварительно за пределами города.

РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт

Военный аналитик Олег Жданов отмечает, что Россия изменила тактику ударов по Украине.

"Раньше атаки распределялись по всей территории, и наши силы могли эффективнее их отражать. Сейчас враг концентрируется на отдельных районах и наносит туда массовые удары", - пояснил он.

По словам Жданова, такая концентрация ударов перегружает систему ПВО, которая пока не развита достаточно для обеспечения полного уровня безопасности.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 января украинцев предупредили о возможной новой волне ракетных ударов со стороны России. Как сообщают мониторинговые каналы, РФ подняла в воздух стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Накануне также фиксировали активность пунктов управления стратегической авиации РФ.

Кроме того, вечером 1 января российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате атаки в городе произошли пожары.

Напомним, что в ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

