Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о мире

Украина будет готова к двум вариантам дальнейшего развития событий, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский прокомментировал новый раунд мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот Офис президента, УНИАН

Главное:

Зеленский анонсировал на следующей неделе встречи в Европе

Украина подготовится к обоим вариантам развития событий

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в защиту.

Как сказал он в вечернем видеообращении, новый дипломатический раунд может сыграть роль в приближении окончания войны.

"Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе - будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны", - в воскресенье.

При этом президент также отметил, что Украина подготовится к обоим вариантам дальнейшего развития событий.

"Дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство, и кто защищает Украину, как себя самого", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

Зеленский о переговорах: важные шаги к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в период особенно интенсивной дипломатической активности, и до Нового года могут быть приняты важные решения. Он подчеркнул, что многое зависит от партнёров, поддерживающих Украину, а также от тех, кто оказывает давление на Россию, чтобы она в полной мере почувствовала последствия собственной агрессии.

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

Напомним, в начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Ранее Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

