Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

- Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины
- В начале января страны "коалиции решительных" соберутся в Париже
- На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины
В вопросах гарантий безопасности для Украины есть прогресс, и уже в начале января будет решен вопрос вклада каждой из стран, которые входят в "коалицию решительных". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
Вечером 28 декабря Макрон вместе с несколькими европейскими лидерами провел онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом. После состоялся разговор с Зеленским один на один.
"Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира", - написал президент Франции.
По его словам, в начале января страны Коалиции желающих соберутся в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны.
Встреча Трампа и Зеленского - что известно
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.
В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто.
Трамп также отметил достижение прогресса.
"Мы посчитали целесообразным поговорить с европейскими лидерами, и наша встреча была замечательной. Мы обсудили, как некоторые говорят, 95 %, я не знаю, сколько процентов, но мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения этой войны", - заявил президент США.
Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.
Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта
Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа – нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.
По словам эксперта, когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов – не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.
