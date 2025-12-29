Укр
Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

Анна Ярославская
29 декабря 2025, 06:56
126
Страны коалиции согласуют вклад в безопасность Украины в начале 2026 года.
Макрон, Зеленский
Макрон и Зеленский провели переговоры 28 декабря / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины
  • В начале января страны "коалиции решительных" соберутся в Париже
  • На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины

В вопросах гарантий безопасности для Украины есть прогресс, и уже в начале января будет решен вопрос вклада каждой из стран, которые входят в "коалицию решительных". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Вечером 28 декабря Макрон вместе с несколькими европейскими лидерами провел онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом. После состоялся разговор с Зеленским один на один.

видео дня

"Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира", - написал президент Франции.

По его словам, в начале января страны Коалиции желающих соберутся в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны.

Скриншот

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.

В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто.

Трамп также отметил достижение прогресса.

"Мы посчитали целесообразным поговорить с европейскими лидерами, и наша встреча была замечательной. Мы обсудили, как некоторые говорят, 95 %, я не знаю, сколько процентов, но мы достигли значительного прогресса в вопросе прекращения этой войны", - заявил президент США.

Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа – нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.

По словам эксперта, когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов – не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама
Реклама
Реклама
