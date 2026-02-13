В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

Чтобы получить максимальный эффект, важно правильно смешать это средство с шампунем.

Что добавить в шампунь, чтобы хорошо росли волосы / Коллаж: Главред, фото: freepik

Дешевый витамин B6 в шампуне ускоряет рост волос

Пиридоксин активизирует фолликулы и укрепляет пряди

Эффект заметен уже через несколько недель регулярного использования

Все больше людей жалуются, что волосы отрастают медленно, а новые пряди становятся тоньше. Профессиональные процедуры и дорогие ампулы дают результат, но требуют значительных затрат. В то же время существует бюджетное аптечное средство, которое способно активизировать рост волос не хуже салонных методик - и стоит буквально копейки.

Речь идет о пиридоксине (витамине B6). Его добавляют непосредственно в обычный шампунь, и уже после нескольких применений волосяные фолликулы "просыпаются", а новые волоски появляются значительно быстрее, пишет ТСН.

Почему B6 работает

Пиридоксин питает корни, улучшает кровообращение в коже головы и ускоряет обменные процессы в фолликулах. Благодаря этому волосы лучше удерживают влагу, становятся более крепкими и менее ломкими. За несколько недель регулярного использования многие замечают появление густого "пушка" - признак активного роста новых прядей.

Как правильно применять

Для одного мытья достаточно 2 мл витамина B6. Его добавляют в порцию шампуня непосредственно перед использованием и тщательно перемешивают. Средство нужно подержать на коже головы не менее минуты, чтобы витамин успел подействовать. Уже после нескольких процедур исчезает сухость, волосы становятся более мягкими и блестящими, а примерно через две недели заметно ускоряется рост.

В чем преимущество метода

В отличие от дорогих косметических продуктов, аптечный B6 не содержит ароматизаторов, консервантов или силиконов, поэтому подходит даже людям с чувствительной кожей. А главное - он доступен по цене и дает быстрый видимый результат.

